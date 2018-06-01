«Саратовские авиалинии» больше не будут летать во Владивосток

Международный аэропорт "Владивосток". Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании, до 13 июня перевозить пассажиров будут «S7» и «Аврора»

1 июня, PrimaMedia. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" с 31 мая 2018 года. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Авиакомпания осуществляла полеты из Владивостока в Красноярск с промежуточной посадкой в Благовещенске. Теперь пассажиров саратовской авиакомпании будут перевозить "S7" и "Аврора". Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы "Саратовских авиалиний" после 13 июня, предлагают сдать их обратно без взимания штрафов и сборов, сообщает ИА PrimaMedia.

Для того чтобы улететь вместе с "S7" в Благовещенск или обратно, нужно запросить в "Саратовских авиалиниях" манифест прерванного полета и обратиться к работникам аэропорта. Сибирская компания возьмет на свой рейс пассажиров при наличии свободных мест в самолете. "S7" летает во Владивосток и Благовещенск через Новосибирск.

По данным Росавиации, выполнять рейсы из Владивостока в Красноярск должны авиакомпании как "S7", так и "Аврора". Перевозчик "Аврора" заявил, что такой информацией не располагает. Как рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia оператор call-центра, руководство компании не предоставило данных по перевозке пассажиров саратовской авиакомпании. Однако на сайте Росавиации указано, что компания должна брать пассажиров "Саратовских авиалиний" в 10 направлениях с пересадками в аэропортах страны.

При покупке билетов на даты после 13 июня через сайт компании "Саратовских авиалиний", необходимо заполнить специальную форму на возврат. Если билеты были куплены на сайте сторонних агентов, то можно сдать их там, где приобретали. При отказе стороннего агентства возвращать деньги, нужно обратиться непосредственно в компанию-перевозчика в претензионном порядке. "Саратовские авиалинии" пообещали не взимать штрафы и сборы с клиентов.

Напомним, в феврале 2018 года разбился самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск. В авиакатастрофе погиб 71 человек. На таких же самолетах Ан-148 компания совершала рейсы из Владивостока в Красноярск через Благовещенск. Проверки Росавиации, проведенные после катастрофы самолета Ан-148, выявили ряд существенных нарушений в организации лётной работы "Саратовские авиалинии".

"В авиакомпанию были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. Для проведения корректирующих мероприятий Росавиация предоставила компании "Саратовские авиалинии" 90 дней – максимально возможный по воздушному законодательству срок. За это время руководство АО "Саратовские авиалинии" оказалось не способно устранить нарушения", – говорится в сообщении Росавиации.

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