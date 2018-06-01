Ярко и красочно в Артеме прошел праздник в честь Дня защиты детей. Фото: Светлана Агафонова

Гости праздника пели песни, танцевали, ели мороженое, участвовали в играх и конкурсах (ФОТО)

1 июня, PrimaMedia. Ярко и красочно в Артемовском городском округе прошел праздник в честь Дня защиты детей. Герои самых популярных и любимых детских мультиков, песни, танцы творческих коллективов, шарики и мороженое, игры и конкурсы – всё это было на празднике, чтобы подарить маленьким горожанам незабываемые впечатления и отличное настроение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

На главном празднике, организованном администрацией АГО, на придворцовой площади Дворца культуры угольщиков собрались сотни артемовцев с детьми разных возрастов.

Начались праздничные мероприятия с соревнования по робототехнике во Дворце культуры. 50 команд, это около 100 детей в возрасте от 6 до 14 лет, состязались на скорость и точность в мастерстве конструирования роботов.

Чуть позже начался и главный праздничный концерт "Детство – это я и ты!". Пели и выступали для зрителей вокальные и танцевальные коллективы округа, ребята читали стихи, резвились вместе с мультипликационными персонажами, участвовали в конкурсах и викторинах. Почувствовать себя по-настоящему в волшебной стране собравшимся помогла радостная атмосфера праздника, аквагрим, шоу мыльных пузырей, веселая музыка и разноцветные шарики, которые прямо со сцены отправляли зрителям сказочные герои.

Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова 1 / 16

Ценителям изобразительного искусства дилерский центр "Авторитет авто+" предоставил возможность войти в роль художника граффити и создать "машину своей мечты". Дети выстроились в ряд для того, чтобы разноцветными меловыми спреями разукрасить настоящие автомобили.

В рамках Международной программы "Тетрадка дружбы" школьники на мастер-классах создавали "Голубей мира", писали на них номера своих телефонов и дарили друг другу, заводя новые знакомства. Команды школ участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, где 1 место заняли школа №11 и гимназия №2. Партнер праздника ПАО "Совкомбанк" также приготовил для маленьких жителей нашего города лотереи с призами, воздушные шары и конфеты.

Занятие себе по душе нашёл каждый. На придворцовой площади работало множество палаток, где дети могли мастерить поделки, разукрашивать гипсовые фигурки и рисовать. Глядя на своих счастливых чад, заряд положительных эмоций получили и взрослые участники праздника, по достоинству оценившие масштаб мероприятия.

В разгаре празднования собравшихся гостей приехали поздравить глава Артемовского городского округа, Александр Авдеев, председатель думы АГО Анатолий Бадель и депутат государственной думы Владимир Новиков. Глава поздравил всех с началом лета, ребят и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным артемовцам счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях. Владимир Новиков присоединился к поздравлению Александра Владимировича и заметил, что ребятам нужно хорошо отдохнуть на каникулах и набраться сил к новому учебному году. А председатель думы Анатолий Бадель пожелал детям здоровья и подчеркнул: "Будущее нашей страны в ваших руках".

Глава округа Александр Авдеев подарил наборы спортивного инвентаря 27 детским лагерям, которые уже сегодня начали свою работу на базе школ и пожелал детям спортивного и активного лета. После чего Александр Владимирович вместе с детьми и взрослыми принял участие во всероссийской акции "Самый дружный хоровод".

Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова Красочно и масштабно отметили в Артеме День защиты детей. Фото: Светлана Агафонова 1 / 16

Поздравить жителей округа приехала и руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Ольга Забелина. Ольга Борисовна пожелала детям, чтобы они засыпали и просыпались с улыбкой на лице и были счастливы.

Массу положительных эмоций маленькие жители Артемовского городского округа получили и на празднике в детском парке "Артемка". Кроме того, мероприятия по случаю празднования Дня защиты детей состоялись в каждом районе АГО.