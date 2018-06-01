Общество. 18:50
МедиаСаммит

Все о видеорекламе для проектов НКО расскажет руководитель студии FAZA

Александр Фаткулин объяснит, как применить мухобойку, молоток и иглу для создания проникновенного видеоролика

1 июня, PrimaMedia. Большой блок программы Дальневосточного МедиаСаммита-2018 посвящен взаимодействию некоммерческих организаций и СМИ. Во второй день работы саммита пройдет дискуссия "Эффективное видео для некоммерческого проекта", организованная Союзом благотворителей и социальных организаций Приморского края "Во имя добра" и экспертами в области производства рекламы видеопродакшн FAZA.

К участию приглашаются представители ресурсных центров, некоммерческих организаций, компаний, работающих в сфере развития общественной активности, и организаций, оказывающих услуги другим НКО.

Справка: Видеопродакшн "ФАЗА" был основан в 2011 году. Крупнейший продакшн на Дальнем Востоке, за плечами – более 300 реализованных проектов, включая рекламу и презентационные фильмы. Особое внимание компания уделяет качеству визуальной и смысловой составляющей видео. Александр Фаткулин – руководитель видеопродакшна "ФАЗА", режиссер и продюсер. Более 20 лет занимается визуальными коммуникациями. Читает лекции о визуальном языке, способах эффективной коммуникации, видеопроизводстве.

— Уже третий раз я буду выступать в качестве спикера на МедиаСаммите, и в этот раз хочу поделиться знаниями об эффективном видео для НКО. Фактически, видео для некоммерческих проектов должно быть "идеальнее", чем аналогичное для коммерческих. Количество контактов с аудиторией у НКО меньше (бюджетов на ротацию всегда не хватает), а сам "объект рекламы" не сулит мгновенной выгоды или благ материального мира. То есть НКО изначально стоят в более сложной позиции и с бюджетами и с темой. Поэтому все механизмы, которые обеспечивают эффективность коммуникации, у них должны работать на сто процентов. Надеюсь, что смогу помочь некоммерческим организациям привлечь внимание к своим проектам, — прокомментировал Александр Фаткулин.

Цель площадки — дать представление о необходимости развития видео рекламы в некоммерческом секторе и подходах к ее производству. В рамках дискуссии будут рассмотрены принципы функционирования социальной рекламы, основные понятия ее эффективности, этапы и виды проведения оценки эффективности социальной рекламы. "Как сделать хорошо", как применить мухобойку, молоток и иглу для создания проникновенного видео, почему каждый кадр должен формировать убеждения – вот лишь часть из тезисов предстоящей дискуссии.

Второй год подряд мы предлагаем нашим участникам несколько индивидуальных пакетов участия в Дальневосточном МедиаСаммите. В базовом варианте они получат секции по медийным направлениям, мастер-классы для редакторов, журналистов, видеооператоров. Для организации мероприятий с участием экспертов по этим направлениям и предусмотрена субсидия от администрации Приморского края. Но с каждым годом форум расширяет свои границы, расширяет аудиторию. Мы приглашаем ведущих федеральных экспертов в области digital-маркетинга, SMM, медиаменеджмента и др., которые готовы провести на полях МедиаСаммита прикладные мастер-классы и предметные дискуссии. Именно такие мероприятия с ограниченным числом участников и включены в пакеты "GOLD" и "PLATINUM". Их стоимость рассчитана исходя из фактических затрат на перелет и проживание экспертов, а программа мастер-классов будет открываться по мере достижения договоренностей с теми или иными спикерами. Как организаторы, мы сделаем все возможное для того, чтобы все участники мероприятия получили максимально полезные знания и навыки.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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