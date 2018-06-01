Культурно-оздоровительный центр "Шепалово". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Управляющая портовая компания» подарила отдых в лагере детям из детского дома Находки

Вместе с ребятами, приехавшими со всего Приморского края, они будут отдыхать на морском побережье 21 день

1 июня, PrimaMedia. ООО "Управляющая портовая компания", исполнительный орган крупнейших специализированных морских угольных терминалов РФ – АО "Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (Усть-Луга, Ленинградская область), подарило путевки в детский оздоровительный лагерь "Шепалово" 26 воспитанникам "Центра содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Находки", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Вместе с ребятами, приехавшими со всего Приморского края, они будут отдыхать на морском побережье 21 день, с 3 по 23 июня. Программа тематической смены "Золотой кадр" составлена профессиональными педагогами и включает в себя элементы оздоровления, обучения и воспитания. В лагере ребята будут снимать собственные видеосюжеты и представят их на конкурс в разных номинациях, а результаты узнают на церемонии закрытия кинофестиваля в последний день отдыха.

Юные кинематографисты примут участие в интеллектуальных и правовых играх, смогут реализовать собственные творческие проекты. На занятиях в творческих студиях ребята смогут познакомиться с бальными танцами, аэробикой, пантомимой, актерским мастерством, цирковым искусством, бумажной пластикой.

"Наши воспитанники отдыхают в этом лагере уже не первый год и всегда возвращаются с положительными эмоциями. В лагере "Шепалово" замечательные условия – красивая природа, интересная развлекательная программа. Ребята находят новых знакомых, с которыми продолжают дружить и после смены. Мы благодарны "Управляющей портовой компании" за такой подарок", — прокомментировала директор Краевого государственного казенного учреждения "Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Находки" Татьяна Тумакова.

Культурно-оздоровительный центр "Шепалово", принадлежащий АО "Восточный Порт", расположен на побережье южной части Приморского края, в бухте Шепалово, неподалеку от мыса Поворотного и бухты Врангеля.

Часть летнего периода "Шепалово" действует как детский лагерь. Здесь созданы все условия для полноценного детского отдыха и занятий спортом: морской пляж в шаговой доступности, благоустроенные двухэтажные корпуса, библиотека, большой игровой комплекс на открытом воздухе, настоящее футбольное поле, спортивные площадки. За здоровьем и безопасностью детей следят квалифицированные вожатые, медицинский персонал и лицензированная охрана.

Вторая летняя смена "Шепалово" будет познавательной и пройдет с 26 июня по 16 июля. Третья — экологическая — продлится с 19 июля по 8 августа.

С середины августа "Шепалово" работает как семейная база отдыха. На базе есть прокат спортинвентаря, школа верховой езды, возможность прогулок на катере и ежедневные экскурсии.

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