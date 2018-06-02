Итоги переписи пиарщиков Дальнего Востока подведут на МедиаСаммите-2018. Фото: Предоставлено организаторами

Итоги переписи пиарщиков Дальнего Востока подведут на МедиаСаммите-2018

Сотрудники пресс-служб и PR-специалисты еще могут присоединиться к проекту, заполнив анкету на сайте

2 июня, PrimaMedia. Перепись специалистов в сфере публичной коммуникации завершается на Дальнем Востоке. Пресс-секретари, сотрудники пресс-служб, специалисты в области PR, рекламы и маркетинговых коммуникаций еще могут присоединиться к проекту, заполнив анкету на сайте http://prdv.pro/. Масштабное исследование стартовало в феврале, а его итого будут подведены на V Дальневосточном МедиаСаммите 6-7 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициаторами и организаторами переписи выступили Дальневосточная гильдия пресс-служб (г. Владивосток) и Дальневосточная школа PR (г. Хабаровск) при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

"Нам очень важно быть на связи с коллегами, чтобы оперативно обмениваться информацией, подключать их к новым проектам. Перепись позволит оценить потенциал нашего профессионального сообщества на Дальнем Востоке", — рассказал председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор департамента внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета Алексей Магаляс.

Организаторы подчеркивают, что участие в переписи исключительно добровольное. На сайте http://prdv.pro/ предлагается ответить на вопросы, которые помимо контактных данных касаются текущего места работы и образования, профессионального опыта и других компетенций, формирующих портрет дальневосточного пиарщика. Кроме того, через онлайн анкету можно подтвердить свое членство в РАСО, Гильдии пресс-служб, Школе PR или заявить о желании на вступление в ряды этих профессиональных объединений.

Дальневосточная гильдия пресс-служб и Дальневосточная школа PR заключили соглашение о партнерстве на МедиаСаммите во Владивостоке 8 июня 2017 года. Стороны договорились совместно развивать отраслевое сотрудничество, формировать региональную коммуникационную систему, способствовать сплочению профессионального сообщества Дальневосточного федерального округа.

Гильдия работников пресс-служб входит в состав Приморского отделения Союза журналистов России и объединяет по профессиональному принципу сотрудников пресс-служб, служб по связям с общественностью предприятий, учреждений, организаций, действующих на территории Дальневосточного федерального округа. Решение о создании Гильдии было принято по итогам первого Дальневосточного медиасаммита в июне 2014 года, учредительное собрание состоялось в марте 2015 года.

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