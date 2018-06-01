19 мобильных бригад делают доступной социальную помощь в отдаленных районах Приморья

Около 20 мобильных бригад делают доступной социальную помощь в отдаленных районах Приморья. Фото: пресс-служба администрации края

Их основная задача – доставка в села товаров первой необходимости, а также консультирование сельских жителей по социальным вопросам

1 июня, PrimaMedia. Более тысячи жителей обслужили на выезде сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения. Основными клиентами мобильных бригад становятся пожилые люди, инвалиды, семьи с низким достатком, живущие в отдаленных селах края. Как сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте труда и социального развития, сегодня в центре созданы 19 мобильных бригад. Их основная задача – доставка в села товаров первой необходимости, а также консультирование сельских жителей по социальным вопросам.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, мобильная форма социального обслуживания, предложенная центром соцобслуживания несколько лет назад, решает важную задачу: обеспечивает доступность социальных услуг для жителей приморской глубинки.

"Как правило, помимо социальных работников в состав таких бригад входят специалисты территориальных отделов соцзащиты, медики, сотрудники Пенсионного фонда, юристы, волонтеры", – уточняет глава ведомства.

В каждом филиале приморского центра соцобслуживания работают по две-три мобильные бригады. К примеру, три бригады Хорольского филиала обслуживают 21 село, 13 из которых – в Ханкайском районе. Специалисты двух бригад Дальнегорского филиала центра обслуживают 13 сел Ольгинского и три села Кавалеровского районов. При Лесозаводском филиале центра действуют пять мобильных бригад. Сотрудники выезжают в населенные пункты двух городских округов и трех районов.

"Только в Пожарском районе бригада обслуживает 10 отдаленных сел", – отмечают специалисты.

Схема работы мобильных бригад простая: главы поселений предоставляют в территориальные отделения соцобслуживания информацию о нуждающихся в помощи гражданах. Жителей сел информируют о месте и времени работы мобильных бригад.

"Передвижная соцзащита сама едет к тем, кто в силу возраста или болезни не может добраться в райцентр из отдаленных деревень. Поэтому социальному десанту здесь всегда рады", – подчеркивает вице-губернатор края Павел Серебряков.

По информации Приморского центра соцобслуживания, с начала года сотрудники мобильных бригад оказали селянам более 1,5 тысячи различных социальных услуг.