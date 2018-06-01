Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле запустят к 15 июню

Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба мэрии

Установка и монтаж насосного оборудования уже ведется (ФОТО)

1 июня, PrimaMedia. Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Как сообщил начальник управления ТЭК Александр Юров, согласно достигнутым договоренностям, "Приморский водоканал" осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию канализационно-насосных станций. Запустить КНС планируется уже к 15 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

"Сейчас проводится установка и монтаж насосного оборудования, систем автоматического управления и наладка работы систем водоотведения в микрорайоне Патрокл", — отметил он.

По словам руководителя "Приморского водоканала" Олега Терлеева, запустить КНС планируется уже к 15 июня. Это значит, что к середине месяца стоки бытовой канализации перестанут загрязнять безымянное озеро на Патрокле. Глава города поблагодарил коллег за оперативную работу и участие в жизни города. Ранее Виталий Веркеенко призвал неравнодушных горожан совместными усилиями решить проблему, не дожидаясь окончания судебных споров с бросившим сети застройщиком и поиска правового механизма.

Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города 1 / 8

На обращение мэра откликнулись предприниматели Владивостока. Так, директор ООО "Дальвостокстрой" Владимир Папин узнал об озере из новостей: про сложившуюся ситуацию журналистам города рассказали жители микрорайона. Прочитав цитату главы Владивостока с призывом к предпринимателям, он взвесил "за" и "против" и решил: для родного Владивостока и блага земляков его помощь пригодится. Силами компании на объекте сейчас возводится ограждение и устанавливается контейнерный терминал, в котором разместится оборудование для исправной работы КНС.

"Удивила открытость мэра. Кстати, с ним я познакомился в Фейсбуке и мне нравится его позиция по многим хозяйственным вопросам. Прекрасно понимаю, что не все, что происходит во Владивостоке, имеет отношение к городской администрации. К примеру, мэрия не может за бюджетные деньги чинить и править имущество, находящееся не в муниципальной собственности. Поэтому решил помочь, – рассказал Владимир Папин. – Уже познакомился с учеными, которые на безвозмездной основе намерены очистить озеро от нечистот. С таким подходом, думаю, вместе решим проблему".

Научный интерес – так обосновывает решение очистить озеро от канализационных стоков генеральный директор ООО "Приморский ЭМ-центр" (Центр технологии эффективных микроогранизмов) Валентина Северина.

"Кто бы мог подумать, что разработка японского ученого Теруо Хига пригодится во Владивостоке, – говорит ученый. – Он впервые в мире соединил в одну культуру микроорганизмы с разными условиями жизнедеятельности. Речь идет об аэробах – существах, живущих за счет кислорода, и анаэробах – им для жизнедеятельности кислород не нужен. В препарате, который мы используем для очистки водоема, также экологически чистые природные микроорганизмы, которые находятся в организме человека. Кроме этого, в нем содержатся молочнокислые, фотосинтезирующие бактерии и дрожжи. Каким образом происходит утилизация нечистот при помощи бактерий? Одни “поедают” других, одни бактерии являются пищей для других бактерий. В этом и есть уникальность препарата. Также мы надеемся, что заметно снизится интенсивность запаха".

Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города Зловонное озеро. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Зловонное озеро. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле планируют запустить к 15 июню. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Фото: пресс-служба администрации города 1 / 10

Виталий Веркеенко уточнил, "не вредны ли для других “полезных” микроорганизмов эти бактерии". Директор Центра эффективных микроогранизмов заверила главу города, что они не нанесут вред водоему. И пообещала: при благоприятном развитии событий уже через несколько лет озеро заселят рыбы и другие водные существа.

Виталий Веркеенко поблагодарил предпринимателей за помощь и активную жизненную позицию.

"Я искренне благодарен вам, что вы откликнулись и помогли решить проблему, волнующую не только жителей микрорайона Патрокл, но и всех горожан. Мы искали юридические и технические механизмы ее решения и в итоге вместе с вами нашли нестандартные, эффективные способы. Теперь одной существенной экологически проблемой в городе станет меньше. Ваша безвозмездная, бескорыстная помощь – пример нового формата взаимодействия власти и предпринимательского сообщества. Во Владивостоке формируется когорта меценатов, готовых участвовать в развитии города, понимающих, что это наш город и нам здесь жить", — отметил глава Владивостока.

Больше всех таким новостям обрадовались, конечно, жители микрорайона Патрокл.

"Мы с жителями Патрокла более 10 месяцев занимаемся проблемой озера, – рассказывает горожанин Виталий Гречанюк. – Были написаны десятки запросов в органы власти, было множество публикаций в СМИ. Процесс шел вопреки мантрам пессимистов "от нас ничего не зависит", "что мы можем сделать", "власти до нас нет дела". И мы благодарны, что Виталий Васильевич решает проблему, которая уже, казалось бы, зашла в тупик после решения суда. Думаю, совместным усилиям мы добьемся, что наш живописный район теперь будет звучать лишь в позитивных новостях".

Напомним, администрация Владивостока совместно с представителями краевой власти, предпринимательского и научного сообществ нашла оптимальное решение проблемы с брошенными сетями водоотведения в микрорайоне Патрокл. Не переданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции (КНС) несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. Глава Владивостока поручил не ждать окончания судебных споров и найти механизм решения проблемы.

"Ситуация патовая, но мы не можем просто наблюдать за ситуацией и ничего не предпринимать", – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Брошенные канализационные сети в микрорайоне Патрокл оформляются в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество для последующей передачи на баланс Приморского края и в управление "Приморского водоканала". Краевая организация пошла навстречу и параллельно этому процессу приступила к ремонту канализационных насосных станций. Кроме того, предприниматели Владивостока, откликнувшиеся на призыв Виталия Веркеенко помочь городу в решении проблемы, занялись ликвидацией последствий загрязнения безымянного озера от канализационных стоков.

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