Канализационные станции около зловонного озера на Патрокле запустят к 15 июню

1 июня, PrimaMedia. Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ по восстановлению КНС и системы водоотведения в микрорайоне Патрокл. Как сообщил начальник управления ТЭК Александр Юров, согласно достигнутым договоренностям, "Приморский водоканал" осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию канализационно-насосных станций. Запустить КНС планируется уже к 15 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
"Сейчас проводится установка и монтаж насосного оборудования, систем автоматического управления и наладка работы систем водоотведения в микрорайоне Патрокл", — отметил он.
По словам руководителя "Приморского водоканала" Олега Терлеева, запустить КНС планируется уже к 15 июня. Это значит, что к середине месяца стоки бытовой канализации перестанут загрязнять безымянное озеро на Патрокле. Глава города поблагодарил коллег за оперативную работу и участие в жизни города. Ранее Виталий Веркеенко призвал неравнодушных горожан совместными усилиями решить проблему, не дожидаясь окончания судебных споров с бросившим сети застройщиком и поиска правового механизма.
На обращение мэра откликнулись предприниматели Владивостока. Так, директор ООО "Дальвостокстрой" Владимир Папин узнал об озере из новостей: про сложившуюся ситуацию журналистам города рассказали жители микрорайона. Прочитав цитату главы Владивостока с призывом к предпринимателям, он взвесил "за" и "против" и решил: для родного Владивостока и блага земляков его помощь пригодится. Силами компании на объекте сейчас возводится ограждение и устанавливается контейнерный терминал, в котором разместится оборудование для исправной работы КНС.
"Удивила открытость мэра. Кстати, с ним я познакомился в Фейсбуке и мне нравится его позиция по многим хозяйственным вопросам. Прекрасно понимаю, что не все, что происходит во Владивостоке, имеет отношение к городской администрации. К примеру, мэрия не может за бюджетные деньги чинить и править имущество, находящееся не в муниципальной собственности. Поэтому решил помочь, – рассказал Владимир Папин. – Уже познакомился с учеными, которые на безвозмездной основе намерены очистить озеро от нечистот. С таким подходом, думаю, вместе решим проблему".
Научный интерес – так обосновывает решение очистить озеро от канализационных стоков генеральный директор ООО "Приморский ЭМ-центр" (Центр технологии эффективных микроогранизмов) Валентина Северина.
"Кто бы мог подумать, что разработка японского ученого Теруо Хига пригодится во Владивостоке, – говорит ученый. – Он впервые в мире соединил в одну культуру микроорганизмы с разными условиями жизнедеятельности. Речь идет об аэробах – существах, живущих за счет кислорода, и анаэробах – им для жизнедеятельности кислород не нужен. В препарате, который мы используем для очистки водоема, также экологически чистые природные микроорганизмы, которые находятся в организме человека. Кроме этого, в нем содержатся молочнокислые, фотосинтезирующие бактерии и дрожжи. Каким образом происходит утилизация нечистот при помощи бактерий? Одни “поедают” других, одни бактерии являются пищей для других бактерий. В этом и есть уникальность препарата. Также мы надеемся, что заметно снизится интенсивность запаха".
Виталий Веркеенко уточнил, "не вредны ли для других “полезных” микроорганизмов эти бактерии". Директор Центра эффективных микроогранизмов заверила главу города, что они не нанесут вред водоему. И пообещала: при благоприятном развитии событий уже через несколько лет озеро заселят рыбы и другие водные существа.
Виталий Веркеенко поблагодарил предпринимателей за помощь и активную жизненную позицию.
"Я искренне благодарен вам, что вы откликнулись и помогли решить проблему, волнующую не только жителей микрорайона Патрокл, но и всех горожан. Мы искали юридические и технические механизмы ее решения и в итоге вместе с вами нашли нестандартные, эффективные способы. Теперь одной существенной экологически проблемой в городе станет меньше. Ваша безвозмездная, бескорыстная помощь – пример нового формата взаимодействия власти и предпринимательского сообщества. Во Владивостоке формируется когорта меценатов, готовых участвовать в развитии города, понимающих, что это наш город и нам здесь жить", — отметил глава Владивостока.
Больше всех таким новостям обрадовались, конечно, жители микрорайона Патрокл.
"Мы с жителями Патрокла более 10 месяцев занимаемся проблемой озера, – рассказывает горожанин Виталий Гречанюк. – Были написаны десятки запросов в органы власти, было множество публикаций в СМИ. Процесс шел вопреки мантрам пессимистов "от нас ничего не зависит", "что мы можем сделать", "власти до нас нет дела". И мы благодарны, что Виталий Васильевич решает проблему, которая уже, казалось бы, зашла в тупик после решения суда. Думаю, совместным усилиям мы добьемся, что наш живописный район теперь будет звучать лишь в позитивных новостях".
Напомним, администрация Владивостока совместно с представителями краевой власти, предпринимательского и научного сообществ нашла оптимальное решение проблемы с брошенными сетями водоотведения в микрорайоне Патрокл. Не переданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции (КНС) несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. Глава Владивостока поручил не ждать окончания судебных споров и найти механизм решения проблемы.
"Ситуация патовая, но мы не можем просто наблюдать за ситуацией и ничего не предпринимать", – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Брошенные канализационные сети в микрорайоне Патрокл оформляются в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество для последующей передачи на баланс Приморского края и в управление "Приморского водоканала". Краевая организация пошла навстречу и параллельно этому процессу приступила к ремонту канализационных насосных станций. Кроме того, предприниматели Владивостока, откликнувшиеся на призыв Виталия Веркеенко помочь городу в решении проблемы, занялись ликвидацией последствий загрязнения безымянного озера от канализационных стоков.
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