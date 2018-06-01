Сенатор Ростислав Гольдштейн: Авиадебоширы должны нести реальное наказание

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба сенатора

Авиакомпании начнут отказывать пассажирам из "черного списка" в перелете

2 июня, PrimaMedia. С 4 июня вступает в силу закон, который дает право авиакомпаниям отказывать в перелете пассажирам, попавшим в "черный список". Внести в законодательство поправки, ограждающие авиапассажиров от хамского поведения дебоширов, нарушающих покой людей и угрожающих их безопасности, поручил Президент Владимир Путин в прошлом году.

Согласно закону, в "черный список" могут попасть пассажир, нарушающий порядок на борту самолета, а именно: устраивает драки, скандалы, хулиганит, распивает принесенные с собой спиртные напитки, курит, пользуется телефоном на взлете и посадке, что запрещено, и не выполняет распоряжения командира.

Попавшие в список могут лишиться возможности покупать билеты у авиаперевозчика на срок до года. Доказать свою невиновность и исключить себя из "черного списка" пассажир может только в случае, если докажет свою правоту в суде. Единственное исключение для авиадебошира — если он не может вернуться к месту проживания никаким иным способом, кроме как на рейсе данной авиакомпании. В этом случае его пустят на борт.

"Проблема авиадебоширов назрела давно. Не проходит и месяца, как в СМИ появляются сообщения о хулиганском поведении граждан, которые поставили свои прихоти и настроение выше безопасности и комфорта других участников полета. Из-за таких ситуаций самолеты зачастую вынуждены совершать посадку раньше, не в аэропорту прибытия. А это, во-первых, затраты времени. Другие пассажиры могут опоздать на стыковочные рейсы, не говоря о том, что полет затягивается на несколько часов дольше. Во-вторых, дополнительная посадка — это большие расходы на незапланированное обслуживание в аэропорту, дозаправку и так далее. И в целом, любая внештатная ситуация на борту самолета — это угроза безопасности всех его пассажиров. Поэтому нарушители порядка должны нести реальное наказание, а не ощущать безнаказанность", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Такие же "черные списки" с аналогичным принципом действия могут появиться и на железной дороге, в данный момент эта инициатива обсуждается профессиональным сообществом.