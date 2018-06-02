Танкер на рейде. Фото: Юрий Гуршал

Экипажи арестованных судов Crystal East и Carolina Wind возвращаются в Приморье

13 российских моряков вылетают из Дубая во Владивосток

2 июня, PrimaMedia. Экипажи танкера Crystal East ("Кристал Ист") и Carolina Wind ("Каролина Винд"), судовладельцем которых является ООО "Находка-Портбункер", возвращаются в Приморье. 13 моряков с арестованных судов вылетят в Приморье уже сегодня. "Газпромбанк" взял на себя все финансовые обязательства по репатриации моряков – оплату проживания в гостинице и вылет на родину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Напомним, просьба о содействии в урегулировании ситуации, которая сложилась на территории Дубая с российским танкером "Кристал Ист" с экипажем на борту, поступила в адрес врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко в начале мая от генерального консула РФ в Дубае Гоча Буачидзе. В территориальных водах ОАЭ, на борту российского судна находятся семь моряков, трое из которых страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и нуждаются в оказании срочной медицинской помощи. Своевременная эвакуация моряков с судна не была произведена из-за ареста судна.

Оперативно решил вопрос Андрей Тарасенко. По его поручению было направлено обращение председателю правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и в адрес "Газпромбанк", который ранее наложил арест на судно.

После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО, "Газпромбанк" и генеральное консульство России в Дубае согласовали с портовыми властями Шарджа возможность замены экипажей на иностранных моряков, с военных танкеров, принадлежащих "Находка-Портбункер".

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