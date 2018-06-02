Демонтаж трамвайных путей начали в центре Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Демонтаж трамвайных путей начался на центральной улице Владивостока

На участке от остановки «ДВГТУ» до «Цирка» перекрыты две средние полосы, затруднено движение (ФОТО)

2 июня, PrimaMedia. В ночь с 1 на 2 июня подрядная организация "Федералстрой" приступила к демонтажу трамвайных путей на ул. Светланской во Владивостоке в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Работы на первом участке ведутся от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до остановки "Цирк", сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас со стороны цирка ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия, далее будет производиться разбор рельсов. Специалисты заменят нижний щебеночный слой и подготовят поверхность к укладке нового асфальтобетонного покрытия. В ходе работ левая полоса движения будет перекрываться с обеих сторон, и движение будет осуществляться по правым. Протяженность первого ремонтируемого отрезка примерно 400 метров. После окончания работ на участке от "ДВГТУ" до "Цирка" демонтаж рельсов продолжится малыми отрезками в сторону "Авангарда".

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Основные работы будут завершены к концу июля, а весь комплексный ремонт глава города Виталий Веркеенко обещает закончить к августу.

Напомним, что комплексный ремонт ул. Светланской проводится в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". В ходе соцопроса в сети Интернет 11,8 % владивостокцев проголосовали за продолжение ремонта на этом участке.

Неиспользуемые трамвайные пути регулярно приводят к большому количеству ДТП на Светланской, снижая интенсивность дорожного движения и приводя к транспортным заторам. В рамках проекта "БКД" на участке от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до улицы Капитана Шефнера демонтируют 2,5 тысячи метров трамвайных путей, установят около 2 тысяч тротуарных и дорожных бортовых камней, заасфальтируют более 27 тысяч квадратов дорожного покрытия, заменят тротуарную плитку на площади около 9 тысяч кв. метров.

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Всего в рамках проекта "БКД" в этом году отремонтируют 10 участков городских улиц. Задача федерального проекта – привести дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасность дорожного движения. Поэтому ремонт по программе комплексный – это полная замена не только дорожного полотна, но и тротуаров, бордюров и системы ливневой канализации.

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