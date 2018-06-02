Полиция задержала карманника. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Карманник украл кошелек с деньгами у японского туриста на арбате Владивостока

Ущерб японца составил более 50 тысяч рублей

2 июня, PrimaMedia. Мужчина из Японии, приехавший отдохнуть во Владивосток, заявил в отделение полиции о краже из его сумки кошелька с крупной суммой денег. Сотрудники полиции по горячим следам задержали вора и предъявили ему обвинение по статье 158, ч. 2, кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанный 30-летний мужчина, проживающий во Владивостоке, неоднократно был осужден за подобные преступления. В ходе допроса он признал свою вину. По статье 158, ч.2 "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности фигуранта уголовного дела к ранее совершенным на территории Владивостока имущественным преступлениям, говорится в сообщении управления МВД по Приморскому краю.

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