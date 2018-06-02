Бензо без бензина: на заправках Владивостока кончается дорожающее топливо

На АЗС нет бензина. Фото: ИА PrimaMedia

АИ 95 уже стоит в районе 44-45 рублей за литр, а цена на лит дизельного топлива подобралась к 50 рублям (ФОТО)

2 июня, PrimaMedia. Уже несколько дней на автозаправках России растут цены на бензин и дизель. В Приморье стоимость литра ДТ уже вплотную приблизилось к 50 рублям. Но следом появилась и еще одна проблема — дорожающего бензина иногда просто нет на АЗС. Как рассказали ИА PrimaMedia сотрудники сети "Бензо", еще вчера хранилища на заправках были пустыми.

— Вчера во Владивосток пришло 2 вагона с топливом для нас, 120 тонн бензина распределили по заправкам — на Светланскую, Харьковскую, Некрасовскую и так далее. До этого сухие танки были, — говорит собеседник агенства, работающий в "Бензо". — Того, что есть, хватит на пару дней. На Некрасовской и вовсе на один день.

По его словам, Хабаровский и Комсомольский заводы, принадлежащие компаниям "Роснефть" и "ННК", просто не продают розничным заправкам бензин. И такая проблема не только у "Бензо", утверждает он.

Подвезли 120 тонн топлива на все заправки сети. Фото: ИА PrimaMedia Цены на Бензо на Некрасовской. Фото: ИА PrimaMedia Бензо на Некрасовской. Фото: ИА PrimaMedia Бензо на Некрасовской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Сегодня автомобилистам страшно смотреть на табло АЗС. Где топливо есть, стоит оно на 2 июня:

Бензо ННК Октант АИ 92 42.30 41.90 43.57 АИ 95 43.30 42.80 44.77 ДТ 49.50 44.85 49.77

Ранее гендиректор "Бензо" Игорь Лапчук написал у себя на странице в "Фейсбуке", что компания присоединяется к обращению в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, подписанного рядом региональных розничных трейдеров, входящих в “Российский топливный союз”. В письме сказано, что на рынке происходит крайне неблагоприятная ситуация: пока крупные государственные компании намеренно сдерживают розничную цену на нефтепродукты, независимые игроки топливного рынка (около 60% всего объема рынка России) терпят колоссальные потери и разоряются.

"Наша компания присоединяется к публикации. Действительно не понятно в стране, где есть много нефти и газа, цены самые высокие по миру. И предела высот не видно. Одно слово — " ХОЧУ". Нет обоснования подъёма оптовых цен, никто не может ответить. Прискорбно. Мы работали всегда ориентируясь на население России, делали скидки, акции, но сегодня остаётся только выживать", — пишет Игорь Лапчук.

Цены на "Октанте", Некрасовская. Фото: ИА PrimaMedia Цены на ННК на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia Бензина АИ 92 и 95 на Бензо на Светланской нет. Фото: ИА PrimaMedia Бензо на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

ИА PrimaMedia продолжает следить за ситуацией.