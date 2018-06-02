Район автовокзала очистят от брошенных автобусов

Автовокзал Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Оставленные старые автобусы затрудняют движение и создают пробки на улице Шуйской

2 июня, PrimaMedia. На совещании по вопросу взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, местного самоуправления и ГИБДД в сфере обеспечения дорожного движения было принято решение очистить улицу Шуйскую, в районе автовокзала, от брошенных автобусов, которые затрудняют движение и создают заторы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Трудность очищения улицы от автохлама состоит в том, что брошенный транспорт стоит без номерных знаков и колес и для эвакуации таких автобусов необходимо основание.

"Установить дорожные знаки "Стоянка запрещена" с информационными табличками "Работает эвакуатор", найти спецтехнику, способную перевозить транспортные средства таких размеров и освободить улицу", – поручил глава города Виталий Веркеенко на совещании.

После установки знака "Стоянка запрещена" владельцы автобусов начали устанавливать колеса на транспорт и самостоятельно увозят транспорт не дожидаясь эвакуатора.