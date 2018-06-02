Автовокзал Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Район автовокзала очистят от брошенных автобусов

Оставленные старые автобусы затрудняют движение и создают пробки на улице Шуйской

2 июня, PrimaMedia. На совещании по вопросу взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, местного самоуправления и ГИБДД в сфере обеспечения дорожного движения было принято решение очистить улицу Шуйскую, в районе автовокзала, от брошенных автобусов, которые затрудняют движение и создают заторы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Трудность очищения улицы от автохлама состоит в том, что брошенный транспорт стоит без номерных знаков и колес и для эвакуации таких автобусов необходимо основание.

"Установить дорожные знаки "Стоянка запрещена" с информационными табличками "Работает эвакуатор", найти спецтехнику, способную перевозить транспортные средства таких размеров и освободить улицу", – поручил глава города Виталий Веркеенко на совещании.

После установки знака "Стоянка запрещена" владельцы автобусов начали устанавливать колеса на транспорт и самостоятельно увозят транспорт не дожидаясь эвакуатора.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Бензо без бензина: на заправках Владивостока кончается дорожающее топливо

14:20

Демонтаж трамвайных путей начался на центральной улице Владивостока

01 июня, 18:10

Сайтом с интимными фото подростков занялся Следственный комитет РФ по Приморью

01 июня, 15:00

Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

01 июня, 12:40

Мэр Владивостока нагрянул с неожиданной проверкой на главную городскую набережную

31 мая, 19:50

Владивосток глазами японца: мастер-план по развитию города представили общественности
Проект музея литературы русского Востока представят на ЛиТРе-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia