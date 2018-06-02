МедиаСаммит-2018. Фото: ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

"РусГидро" стало генеральным партнером и организатором МедиаСаммита

Дальневосточный МедиаСаммит-2018 пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский

2 июня, PrimaMedia. ПАО "РусГидро" выступило генеральным партнером и организатором пятого Дальневосточного МедиаСаммита-2018, который пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Уже не в первый раз компания оказывает поддержку мероприятию, которое играет большую роль в развитии медиа-сообщества региона, сообщает ИА PrimaMedia.

"РусГидро" считает свой задачей привлечение средств массовой информации и лидеров блогосферы к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии, развития тепловой энергетики, понимания значимости энергетической отрасли в жизни страны и каждого отдельно взятого человека, популяризации в обществе идей развития электроэнергетики, необходимости ее модернизации.

"Организаторы смогли предложить участникам МедиаСаммита насыщенную и содержательную программу. Без сомнения, здесь каждый сможет получить новые знания и обменяться накопленным опытом", — подчеркнули в "РусГидро".

Группа "РусГидро" – один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

РусГидро практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Активы компании в регионе включают электростанции общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающих более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе — более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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