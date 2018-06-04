Чисто и там, где убрали, и там, где не мусорят: Coca-Cola устроила субботник на маяке

Субботник Coca-Cola HBC Россия. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Во время уборки возле главной достопримечательности Владивостока волонтеры обнаружили исторический артефакт (ФОТО)

4 июня, PrimaMedia. Эко-десант "Зеленые команды" Coca-Cola HBC высадился в минувшие выходные у одной из главных достопримечательностей Владивостока — у Токаревского маяка. Волонтеры собрали более 1 тонны мусора, а также обнаружили кирпич 19 века, который уже передали историкам. Как проходил субботник — в материале ИА PrimaMedia.

Для поездки на Маяк даже в хорошую погоду не лишним будет взять теплую кофту, а сегодня не помешали бы и две. Утро не по-летнему прохладное, но сквозь стену тумана видно группу людей в зелёных манишках: это "Зелёные команды" Coca-cola, которые сегодня проводят субботник.

Мероприятие проводится с 2004 года, и за это время его поддержали 60 тысяч человек. Они очищали городские парки и прибрежные зоны от мусора, перерабатывали мусор, садили деревья. Общее количество собранного мусора – более 1,7 млн тонн.

Добровольцев много – так много, что организатор Дарья Тапеха едва успевает выдавать перчатки и мешки. Но она всё-таки находит немного времени и рассказывает о проекте:

"Мы уже привыкли убирать Маяк, это наш второй год здесь. Сбор отходов у нас раздельный, это важно: отдельно – железо, в жёлтые мешки, отдельно – пластик, отдельно – стекло. Мы ожидаем около 200 человек. Ещё приедет "Аралия" — группа активных школьников, будет нам помогать. Хотелось бы, чтобы приходило ещё больше людей: социальную значимость этого проекта переоценить трудно. Город становится чище. Мы надеемся, что раздельный сбор отходов станет постоянной практикой по всей стране".



Волонтеры на Токаревской косе. Фото: предоставлено организаторами

Перед началом субботника – разминка. Школьники перестают драться палками для сбора мусора, как мечами, и приступают к работе. Маршрут уборки – от самого маяка к началу проезжей части. Людей много, а потому и без того небольшое количество мусора стремительно исчезает. Вскоре пляж становится образцово чистым.

"Я работаю в компании уже 8 лет, и пропустила всего одну акцию – и то потому, что меня не было в городе, – говорит Светлана Веселова, сотрудник компании Coca-Cola. – Я считаю, что это полезное и необходимое мероприятие для города: все мы любим отдыхать, а убираться, к сожалению, никто не любит. Поэтому это – то, что мы должны делать и то, что мы должны прививать младшему поколению. Наши детки повторяют за нами то, что делаем мы. Если вы выкидываете мусор из окна машины, ребёнок будет делать так же. Природу надо охранять уже сейчас, чтобы наши дети могли дышать чистым воздухом и ходить по чистым пляжам. Если не мы, то кто? Это наш долг. Мы ответственны за место, в котором живём".



Артефакт. Фото: предоставлено организаторами

Во время уборки волонтеры нашли старинный кирпич 19 века с мельницы Семена Ситникова, который проживал в нынешней Свердловской области. Видимо, его привезли сюда переселенцы возводить новые дома. Находку передали историкам.