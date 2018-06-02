День защиты детей отпраздновали в Приморской картинной галерее

Интерактивная игра для детей в Приморской картинной галерее. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Для ребят провели интерактивную игру (ФОТО)

2 июня, PrimaMedia. День защиты детей отметили в Приморской картинной галереи интерактивными играми и квестами для школьников. Сотрудники галереи подготовили программу, которая поможет приобщить и полюбить искусство даже самым маленьким детям, сообщает ИА PrimaMedia.

В праздничный день сотрудники галереи провели интерактивную игру. Специалист по работе с детьми показывала картины Василия Васнецова, рассказывая детям сказки. После ребятам предложили закрепить знания в интересной для них форме: стать моделями и воссоздать героев, изображенных на картинах. Дети с удовольствием приняли участие в игре, превращаясь в грустную Аленушку, трех сильных богатырей, прекрасных царевн и отважных витязей.

Сотрудники Приморской картинной галереи с удовольствием принимают у себя маленьких гостей и приобщают их к искусству.

"Наши специалисты специально разработали программы и игры для детей. Крайне важно показывать школьникам, что искусство — это не только красиво, но и интересно. Всегда после наших мероприятий дети уходят с восторгом и говорят, что вернутся к нам вновь", — рассказывает Мария Никитина, пресс секретарь приморской картинной галереи.

Квесты, интерактивные игры и экскурсии с детьми можно посетить каждый день по адресу улица Алеутская, 12. Для этого нужно записаться по номеру 241-06-10 и придти к выбранному времени. Игры и квесты проводятся бесплатно и при наличии группы, состоящей из пяти детей.