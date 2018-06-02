Юрий Трутнев провел совещание в «Восточном Порту» в Находке

Восточный порт. Фото: ИА PrimaMedia

По словам полпреда, предстоит разобраться со специализацией портов в регионе и выяснить, достаточно ли мер, чтобы в городе стало чисто

2 июня, PrimaMedia. Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу предприятия. В ходе визита проведено совещание по вопросам развития портов Восточный и Находка, и обеспечения благоприятных экологических условий при перевалке угля.

В заседании под председательством Юрия Трутнева приняли участие: главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим Здоренко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Вадим Солодов, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева, представители министерств РФ по развитию Дальнего Востока, здравоохранения, природных ресурсов, энергетики, Росморпорта, Росгидромета, Росприроднадзора, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, генеральный директор ООО "Управляющая портовая компания" Дмитрий Дзивалтовский, управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев и представители стивидорных компаний Приморья.

Юрий Трутнев обозначил важность портов Приморья в развитии экономики всего Дальнего Востока и отметил, что один из главных вопросов встречи касался контроля за экологической ситуацией в Находке. "По данному вопросу есть отдельное поручение президента России Владимира Путина. Нам предстоит разобраться со специализацией портов и достаточно ли предложенных мер, чтобы в городе стало чисто", — сказал он.

Докладывая о работе специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт", Анатолий Лазарев сообщил, что стивидорная компания применяет наилучшие доступные технологии для обеспечения экологической безопасности при перевалке угля. "За последние 5 лет портовый холдинг инвестировал более 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций. До 2021 года "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" направят на реализацию плана природоохранных мероприятий около 1 млрд рублей", — подчеркнул Анатолий Лазарев.

Комплекс мероприятий отвечает условиям соглашений об обеспечении благоприятных экологических условий при перевалке угля, которые АО "Восточный Порт" заключило в марте и мае 2018 года с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и администрациями Приморского края и Находкинского городского округа.

В рамках соглашений АО "Восточный Порт" в течение 2018 года разработает план дополнительных мероприятий по поэтапному внедрению до 2020 года включительно технологий, минимизирующих негативное воздействие на окружающую среду. Комплекс мер будет включать: установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра. "Восточный Порт" на базе собственной аккредитованной лаборатории продолжит проведение ежедневного экологического мониторинга, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

АО "Восточный Порт" — единственный стивидор Приморского края, который имеет собственные водоочистные сооружения. На терминалах компании работают 8 установок для очистки технических и ливневых вод.

Экологическая безопасность при проведении разгрузочно-погрузочных работ в АО "Восточный Порт" обеспечивается с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления "сухой туман"; пересыпных станций закрытого типа; конвейерных линий, оборудованных ветрозащитными укрытиями; системы орошения угольных складов; судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты. Аналогичные меры реализуются на строящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт".