Вторую очередь судоверфи "Звезда" в Приморье достроят на 4 года раньше срока - Роснефть

Судоверфь "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia

Большую стройку в Большом Камне посетил полпред Юрий Трутнев (ФОТО)

2 июня, PrimaMedia. В Приморском крае продолжается создание самого современного судостроительного комплекса в стране – ССК "Звезда". Часть объектов здесь уже построены и запущены в работу, строительство остальных инвесторы планируют завершить на четыре года раньше – в 2020 году. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева в субботу, 2 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На встрече присутствовали врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, вице-президент ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин, генеральный директор АО "ДЦСС" Юрий Фильченок и генеральный директор ООО "ССК "Звезда" Сергей Целуйко.



Экскурсия по цехам. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края

Участники делегации во главе с полпредом осмотрели объекты первой очереди строительства судоверфи – блок корпусных производств, где ведется раскрой, обработка и сварка металлических конструкций для судов, окрасочные камеры, где также уже налажено производство, и тяжелый открытый достроечный стапель – один из самых крупных объектов "Звезды".

Также посетили площадку, где ведется строительство сухого дока. Пока здесь освоена только треть предусмотренной под стройку территории. Объект входит во вторую очередь создания судоверфи и должен быть сдан в эксплуатацию в 2019 году.

Во время совещания, проведенного Юрием Трутневым на территории судоремонтного завода "Звезда", вице-президент ПАО "НК "Роснефть" Андрей Шишкин отметил, что по плану создание всех объектов судоверфи должно быть завершено к 2024 году, однако инвесторы намерены значительно сократить сроки строительства.

"У нас срок окончания второй очереди – 2024 год, но мы ее закончим в 2020 и серьезно увеличим объем работ. Завод сможет выпускать гораздо больше судов, чем сейчас", – отметил представитель "Роснефти".

Как подчеркнул по итогам встречи Юрий Трутнев, сегодня судоверфь работает над производством танкеров ледового класса, судов на газомоторном топливе и других объектов, при этом на предприятии уже установлено и приступило к работе самое современное оборудование. Вместе с тем, судостроительному комплексу еще только предстоит зарекомендовать себя после выхода на полную мощность, поэтому пока правительство РФ будет оказывать "Звезде" помощь в привлечении заказчиков.

"Есть поручение президента России Владимира Путина об обеспечении судоверфи заказами, будем этим заниматься, будем продолжать переговоры со всеми компаниями, которые у нас работают в арктической зоне", – подчеркнул полпред, добавив, что все новые суда, которые требуются для реализации крупных проектов, в том числе по использованию Северного морского пути, должны строиться именно на "Звезде".

Также затронут вопрос о строительстве жилья для работников судоверфи. Сегодня здесь трудится более тысячи человек, однако после ввода в эксплуатацию всех объектов комплекса эта цифра увеличится более, чем в семь раз. Для того, чтобы обеспечить специалистов квартирами, в Большом Камне строится несколько жилых микрорайонов. При этом часть из них – 750 квартир – должна построить и сдать в аренду работникам судоверфи администрация Приморья. По словам главы региона Андрея Тарасенко, эта работа уже ведется.



Совещание с Юрием Трутневым на судоверфи. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края

"Мы получили разрешение, необходимое для начала строительства жилья в Большом Камне. В ближайшее время начнем здесь работы", – подчеркнул руководитель края.

Также в городе будет создана вся необходимая социальная инфраструктура – детские сады, школы, больницы.