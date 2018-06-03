ДВФУ и АКСОН запускают трек по научным коммуникациям на МедиаСаммите-2018

ДВФУ. Фото: ИА PrimaMedia

Как вузам и научным организациям правильно продвигать новости о науки, расскажут федеральные эксперты

3 июня, PrimaMedia. Как ученым работать с прессой и, главное, зачем? Как интересно рассказать широкой аудитории о том, чем занимается лаборатория? Как вузам и научным организациям правильно продвигать научные новости? Ответами на эти вопросы и успешными кейсами поделятся на мастер-классах известные популяризаторы науки и эксперты в области коммуникаций:

Ольга Добровидова — ИА ТАСС;

Алена Гупаисова — Московский физико-технический институт, АКСОН;

Александра Борисова — Университет ИТМО, АКСОН;

Егор Задереев — Сибирское отделение Российской академии наук;

Максим Тимофеев — Иркутский государственный университет.

Совместный трек ДВФУ и АКСОНа на МедиаСаммите позволит расширить сообщество научных коммуникаторов и выработать общие стандарты обмена информацией. На сегодняшний день Дальневосточный федеральный университет является лидером в сфере научных коммуникаций на Дальнем Востоке и входит в топ самых упоминаемых в СМИ российских вузов по данным компании "Медиалогия". События из насыщенной жизни ДВФУ находятся в центре внимания федеральных и региональных журналистов, а достижения ученых становятся яркими информационными поводами для публикаций и телевизионных сюжетов.

По итогам 2017 года ДВФУ вошел в шорт-лист премии "Коммуникационная Лаборатория". Университет претендует на первую в России профессиональную награду за достижения в сфере связей с общественностью и популяризации науки, которую учредили Российская венчурная компания и АКСОН.

Узнать подробнее о треке по научным коммуникациям и зарегистрироваться можно по ссылке.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.



