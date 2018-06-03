Моряки с арестованных танкеров вернулись домой. Фото: Пресс-служба "Газпромбанка"

«Газпромбанк» привёз российских моряков из ОАЭ

Экипажи арестованных танкеров провели за границей более 5 месяцев

3 июня, PrimaMedia. Группа российских моряков благополучно вернулась в Приморье из ОАЭ. Члены экипажей двух танкеров находились в Эмиратах с конца прошлого года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу "Газпромбанка".

Моряки работали на танкерах "Каролина Винд" и "Кристал Ист", арестованных из-за больших долгов судовладельца иностранным контрагентам. Танкеры принадлежат компании ООО "Находка Портбункер", но судовладелец (директор Вячеслав Цой) не сделали ничего для возвращения моряков в Россию.

Танкеры были задержаны властями ОАЭ, и экипажи судов были вынуждены находиться на них, стоя на рейде в эмирате Шарджа. В местный суд обратились зарубежные кредиторы компании. В общей сложности судовладелец задолжал им около $800 000.

Заложниками ситуации в результате оказались простые моряки, застрявшие на борту без возможности сойти на берег. Судовладелец перестал выплачивать им зарплату, танкеры оказались обесточенными, а без электричества перестали работать важнейшие системы поддержания необходимых условий жизни. Отключились холодильники и кондиционеры, перестали работать сантехнические системы. Заканчивались еда и вода.

На помощь членам экипажа пришёл "Газпромбанк". Организация, которая также является кредитором ООО "Находка Портбункер", хотя и не входившая в число требовавших арест, оплатила расходы, связанные с возвратом моряков и обеспечила поставки еды, воды и медикаментов, решила по собственной инициативе юридические и административные вопросы по сходу экипажей на берег и их вылету во Владивосток.

"Только благодаря вмешательству "Газпромбанка" пару недель назад было возобновлено нормальное снабжение: завезли топливо, продукты, воду, медикаменты. Именно банк, а не судовладелец занимался нашим возвращением в семьи, домой", говорит один из тех кто был вынужден находиться на борту.

"В условиях отсутствия какой-либо помощи от компании-судовладельца и ее собственника Вячеслава Цоя "Газпромбанк" добровольно взял на себя расходы по возобновлению полноценного регулярного снабжения судов, возврату моряков, а также принял решение выплачивать заработную плату членам сменных экипажей до момента реализации танкеров новому собственнику", заявил представитель "Газпромбанка".

Отметим, что до окончания процедуры банкротства нынешнего судовладельца на борту танкеров будет работать сменный экипаж, нанятый также "Газпромбанком".

Моряки с арестованных танкеров вернулись домой

Моряки с арестованных танкеров вернулись домой. Фото: Пресс-служба "Газпромбанка"

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