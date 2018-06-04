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В Приморье зарегистрировано семь рублевых миллиардеров. Фото: ИА PrimaMedia
#ДекларационнаяКампания2018

В Приморье стало больше миллиардеров

Самые богатые люди края заняты в торговле продовольственными, непродовольственными товарами и топливом

4 июня, PrimaMedia. Приморская налоговая завершила декларационную кампанию по итогам 2017 года. Данные о своих доходах подали почти 70 тысяч физических лиц, семеро из них задекларировали суммы больше 1 млрд рублей — на два человека больше, чем в прошлом году. При этом миллионеры преимущественно живут в крупных городах Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в управлении ФНС России по Приморскому краю.

"За 4 месяца 2018 года в налоговые органы Приморского края представили декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017 год порядка 69 900 физических лиц. Более 46 400 налогоплательщиков или 66,4% представили декларации с целью получения налоговых вычетов по налогу на доходы", — говорится в сообщении ведомства.

Из числа отчитавшихся больше 1 млн рублей задекларировали семь тысяч человек. Из них декларации на суммы от 1 до 10 млн рублей подали более 6,6 тысяч налогоплательщиков, от 10 до 100 млн рублей — 275 человек. Доходы от 100 до 500 млн рублей в 2017 году получили 39 налогоплательщиков, а от 500 млн рублей до 1 млрд рублей — только двое жителей Приморья.

"Свыше 1 млрд рублей задекларировали 7 приморцев. Наибольшая сумма дохода, отраженная налогоплательщиком в декларации 3-НДФЛ за 2017 год, превысила 3 млрд рублей", — уточнили в приморском управлении ФНС.

Отметим, что среди семерки миллиардеров есть по меньшей мере одна публичная персона. Это депутат Законодательного собрания Приморского края, глава ГК "Акватехнологии" Сергей Слепченко, задекларировавший в 2017 1,289 млрд рублей.

По итогам декларационной кампании 2017 года наибольшее количество декларантов, заявивших доход свыше 1 млн рублей — жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артема.

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"В основном крупные суммы дохода отражены в декларациях предпринимателей, осуществляющих розничную и оптовую торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, а также торговлю топливом. Крупные суммы дохода также задекларированы физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, получившими доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока, а также от реализации долей в уставном капитале организаций", — пояснили в пресс-службе УФНС России по Приморскому краю.

Примечательно, что по итогам декларационной кампании-2011 в Приморье проживало 10 миллиардеров, в 2012 году восемь налогоплательщиков получили доходы свыше 1 млрд рублей, в 2013 – шесть, в 2015 — снова восемь, в 2016 — пять.

Напомним, по закону о гражданской службе и закону о противодействии коррупции, государственные служащие и прочие публичные должностные лица обязаны размещать свои декларации в общем доступе. Свои доходы уже опубликовали губернатор Приморья и его заместители, чиновники администраций краевого и муниципального уровней, депутаты приморского парламента, руководители различных учреждений.

ИА PrimaMedia публикует материалы о доходах депутатов и чиновников под хештегом #ДекларационнаяКампания2018

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