Торговый центр "Дружба". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Мигранты у торгового центра во Владивостоке поспорили, кого из них покарает бог

Поводом для конфликта стала любительская видеосъемка сеанса «гадания»

3 июня, PrimaMedia. Конфликт по поводу честности способов заработка возник накануне возле популярного торгового центра "Дружба" на Второй речке. Один из трудовых мигрантов снял на видео процесс "обработки" очередного клиента цыганками-"гадалками" и услышал в свой адрес угрозы о божественной и человеческой каре, сообщает ИА PrimaMedia.

Эпизод, получивший распространение в популярном Инстаграм-паблике "ДПС-контроль" и набравший уже более 95 тысяч просмотров, был снят у торгового центра "Дружба", на ступенях которого сейчас промышляют гадалки. Заметив направленную на нее камеру, одна из них подошла к самодеятельному оператору и выругалась, в грубой форме объяснив молодому человеку, что "не надо снимать".

— Не надо людей обманывать! – объяснил юноша цель своих действий. – Вы себя бойтесь, а не меня, бога бойтесь!

— Бог тебя накарает! – возразила гадалка. – Поворачивай камеру, а то наши ребята тебя разорвут.

— Кого накажет, того накажет! – заключил парень, пропустив мимо ушей очередную угрозу уже человеческой расправой.

По свидетельству очевидцев, аферисты на ступенях "Дружбы" заводят разговоры с прохожими уже не первый день.

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