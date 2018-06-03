Детская велогонка в сквере Суханова. Фото: Предоставлено Денисом Ясинковым

Организаторы детской велогонки поклялись никогда больше не проводить ее в сквере Суханова

Первое мероприятие для юных велосипедистов вызвало упреки в небрежном отношении к дорожкам и газонам

3 июня, PrimaMedia. Первая детская велогонка состоялась во Владивостоке 2 июня в сквере Суханова. Однако место было выбрано неудачно – это признали организаторы, выслушавшие немало претензий к вытоптанным газонам и грязи на тротуарной плитке. Участниками соревнований стали более 140 детей в возрасте от 3 до 12 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Массовое мероприятие для юных велосипедистов было приурочено к Дню защиты детей. Организаторы выбрали новый для Владивостока формат кросс-кантри элиминатора – участники сначала по одному проходили квалификацию, а затем малыми группами соревновались в заездах на выбывание. Главным судьей гонки выступил председатель городской федерации велосипедного спорта и триатлона Юрий Чащин, а функции менеджера по согласованию места, времени и условий мероприятия взял на себя Денис Ясинков, известный как организатор ледовой велогонки с пятилетней историей "Тур де Папенберг".

По словам Дениса Ясинкова, ещё до старта в администрацию района и города стали поступать звонки с претензиями, что дети на велосипедах ездят по газонам и вытаптывают траву. В свою очередь городские чиновники принялись звонить организаторам, а вскоре представители спорткомитета сами прибыли в сквер, где потребовали изменить маршрут заездов, а после окончания мероприятия привести в порядок газоны и тротуарную плитку.

"Конечно, мы прибрали сквер после гонки, и немного изменили маршрут, — рассказал Денис Ясинков корреспонденту ИА PrimaMediа. – На мой взгляд, ущерб дорожкам и газонам преувеличен – дети ехали не по траве, а по давно натоптанной тропинке. Но понятно, что в городских парках и скверах гонок больше проводить не будем. Это был "первый блин". Место выбрали в центре, потому что среди участников было много маленьких детей, и мероприятие было устроено в честь Дня защиты детей. В то же время я понял, что для младших детей, возрастом 3,4, 5 лет, соревнования лучше совсем не проводить, либо проводить полностью отдельно. Им пришлось долго ждать своего заезда, и не всем это оказалось под силу".

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