Праймериз "Единой России". Фото: Отдел агитационно-пропагандистской работы партии "Единая Россия"

Сто избирательных участков в Приморье проводят предварительные выборы «Единой России»

Участники партийных праймериз нацелились на места в муниципальных думах и краевом парламенте

3 июня, PrimaMedia. Единый день предварительного голосования партии "Единая Россия" стартовал сегодня, 3 июня, в 8 утра для жителей тех территорий, где осенью пройдут выборы в Законодательное собрание и муниципальные думы. В разных районах Приморья открылись 100 избирательных участков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный исполнительный комитет "Единой России".

Осенние выборы намечены в городах Лесозаводск, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень, Фокино, во Фрунзенском районе города Владивостока, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Тернейском, Хасанском, Хорольском, Яковлевском, Дальнереченском, Кировском и Лазовском районах. В 12 из них будут формироваться в этом году муниципальные думы нового созыва, на места в которые нацелились 436 участников партийных праймериз. Еще 12 человек претендуют на два депутатских мандата в краевом парламенте.

Предварительное голосование по определению кандидатов на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления в 2018 году организовано по самой открытой модели, при которой отдать свой голос за того или иного участник праймериз может каждый избиратель, зарегистрированный по месту своего избирательного участка.

Процедура голосования проходит в плановом порядке. Ее обеспечивают более 300 опытных членов счетных комиссий и региональный организационный комитет, который возглавляет секретарь Приморского отделения партии Валентин Шуматов. По его словам, контроль за ходом праймериз осуществляется в оперативном режиме, фиксируются все жалобы.

"Сегодня мы рассмотрели первые заявления, поступившие в адрес оргкомитета. Все они из Уссурийска и касаются в основном жалоб на отказ председателей счетных комиссий разрешить видеосъемку на территории избирательных участков. Проблема оперативно решена, оргкомитет рассмотрел место размещения камер видеонаблюдения и установил, что нарушений в данном случае нет. Жалоба участника предварительного голосования удовлетворена", — сообщил Шуматов.

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