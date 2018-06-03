Vladovski electric band. Фото: Предоставлено Игорем Маховским

Vladovski electric band реализует свое право на сольный концерт в Приморской филармонии

Владивостокский коллектив заслужил приз зрительских симпатий на XIV Международном джазовом фестивале

3 июня, PrimaMedia. Победитель конкурса зрительских симпатий XIV Международного джазового фестиваля владивостокский джазовый коллектив Vladovski electric band даст большой сольный концерт в Приморской филармонии 8 июня в 19 часов. Музыканты будут играть и петь джаз собственного сочинения, сообщает ИА PrimaMedia.

Основатель группы "Vladovski electric band" — Владислав Якутко, известный на Дальнем Востоке и за его пределами пианист и композитор. Он постоянно пишет музыку. Впервые Владислав с друзьями-музыкантами принял участие в джазовом фестивале 6 лет назад, с тех пор коллектив разросся и неоднократно поменял состав и название. Сегодняшний Vladovski electric band – это сам Владислав Якутко (клавишные), Иван Грицкевич (бас-гитара), Наталья Куртякова (скрипка), Игорь Петров (ударные), Игорь Маховский (перкуссия), два вокалиста – Сергей Моисеев и Юлия Михайленко, а также саксофонист Александр Шекура, который ухитряется находить время для участия почти во всех заметных музыкальных проектах Владивостока.

Музыканты придумали название для концерта — "Твоя история". Стиль их композиций действительно напоминает повествование, в котором человеческие голоса переплетаются с инструментальными соло, передавая слушателям настроение и мысли музыкантов. Участники коллектива признают влияние таких исполнителей и композиторов Chick Corea, Mezzoforte, Pat Metheny, Antonio Carlos Jobim.

Напомним, сольный концерт в Приморской филармонии – традиционный приз Международного джазового фестиваля для коллективов, собравших наибольшее число зрительских голосов. В этом конкурсе участвуют только приморские коллективы. Год назад аналогичный приз получили исполнители "цыганского джаза" Jazz Acoustic Project.

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