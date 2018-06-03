Юрий Трутнев поставил вопрос о достаточности мер по защите Находки от угольной пыли

Юрий Трутнев. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В течение месяца Росприроднадзор проведет экспертизу экологических проектов стивидорных компаний

3 июня, PrimaMedia. Развитие портов Находки и контроль за экологической ситуацией в городе обсуждали в субботу, 2 июня, на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИФ PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В ходе совещания Юрий Трутнев обозначил, что географическое положение портов Приморья, рельеф береговой линии – все это создает уникальные возможности для развития портово-логистической сферы. Одновременно полпред отметил, что сегодняшнее развитие портов не всегда отвечает интересам государства: не учитывается экологическая нагрузка на территорию, нет синхронизации с провозными возможностями железной дороги. Юрий Трутнев предложил обсудить возможные выходы из этой ситуации, добавив, что уже обсуждал эти вопросы с новым министром транспорта Евгением Дитрихом.

По окончанию совещания Юрий Трутнев отметил, что один из главных вопросов на встрече касался контроля за экологической ситуацией в Находке и других портовых городах. Так, стивидоры и представители экологических ведомств внесли ряд предложений по ограничению высоты угольных штабелей, необходимой высоте защитных экранов и орошению территорий.

"Однако достаточно ли предложенных мер, чтобы в городе стало чисто? Чтобы ответить на этот вопрос, Росприроднадзор обязался в течение месяца провести экспертизу проектов. Если их будет недостаточно, мы будем вынуждены ужесточать наказание для стивидорных компаний за загрязнение воздуха. Сегодня не секрет, что это наказание – символическое, в то время как оно должно быть ощутимым для угольных компаний", – считает Юрий Трутнев.

Он обозначил, что, в случаях, когда действия стивидорных компаний создают угрозу для жизни и здоровья людей, наказание должно быть уголовным.

"Нам предстоит разобраться со специализацией портов: где переваливают зерновые грузы, где уголь, где другие грузы", – сказал Юрий Трутнев.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в Приморье уже ведется большая работа по возвращению портов к их изначальной специализации. В частности, Владивостокский рыбный порт уже обязался прекратить перевалку угля на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что одна из крупнейших находкинских стивидорных компаний "Терминал Астафьева" намерена полностью перейти на закрытую перевалку угля к 2020 году.

Напомним, в Приморском крае по поручению главы региона Андрея Тарасенко ведется работа по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Все стивидорные компании края должны в течение ближайшего времени внедрить на предприятиях современные технологии, обеспечивающие экологическую безопасность перевалки пылящего груза. В ходе Петербургского экономического форума в мае этого года подписан ряд соглашений с приморскими стивидорами. Андрей Тарасенко вместе с руководством Росморпорта, Минтранса и Росприроднадзора заключили соглашения с компаниями "Восточный порт", "Находкинский морской торговый порт" и "Малый порт", которые обязались принять дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в Находке.

Кроме того, в марте 2018 года девять предприятий заключили трехсторонние соглашения о сотрудничестве с администрациями Приморского края и Находкинского городского округа. Стивидоры взяли на себя обязательства применять комплексные меры по охране окружающей среды, заявив на эти цели до 2020 года более 1,5 миллиарда рублей.

По словам врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, подписанные соглашения – только первый этап большой системной работы, которая призвана решить экологическую проблему в городе, а также предотвратить ее эскалацию в других муниципальных образованиях.

Совместно с Контрольным управлением Президента РФ администрации Приморья удалось добиться закрепления на федеральном уровне ужесточения мер воздействия на недобросовестных стивидоров. Так, одно из важнейших поручений Владимира Путина – закрепить законом административную ответственность в виде приостановления деятельности стивидорных компаний при повторном нарушении ими санитарного и экологического законодательства. А при повторных нарушениях – расторжение договоров аренды. Предполагается, что до 2020 года стивидоры перейдут на технологии закрытой перевалки угля.