Детская велогонка в сквере Суханова. Фото: Предоставлено Денисом Ясинковым
Первая детская велогонка в сквере Суханова вызвала нарекания по поводу экологичности
Юных велосипедистов упрекают в небрежном отношении к дорожкам и газонам
3 июня, PrimaMedia. Первая детская велогонка состоялась во Владивостоке 2 июня в сквере Суханова. Однако организаторам пришлось выслушать немало претензий к вытоптанным газонам и грязи на тротуарной плитке. Участниками соревнований стали более 140 детей в возрасте от 3 до 12 лет, сообщает ИА PrimaMedia.
Массовое мероприятие для юных велосипедистов было приурочено к Дню защиты детей. Организаторы выбрали новый для Владивостока формат кросс-кантри элиминатора – участники сначала по одному проходили квалификацию, а затем малыми группами соревновались в заездах на выбывание. Главным судьей гонки выступил председатель городской федерации велосипедного спорта и триатлона Юрий Чащин, а функции менеджера по согласованию места, времени и условий мероприятия взял на себя Денис Ясинков, известный как организатор ледовой велогонки с пятилетней историей "Тур де Папенберг".
По словам Дениса Ясинкова, ещё до старта в администрацию района и города стали поступать звонки с претензиями, что дети на велосипедах ездят по газонам и вытаптывают траву. В свою очередь городские чиновники принялись звонить организаторам, а вскоре представители спорткомитета сами прибыли в сквер, где потребовали изменить маршрут заездов, а после окончания мероприятия привести в порядок газоны и тротуарную плитку.
"Конечно, мы прибрали сквер после гонки, и немного изменили маршрут, — рассказал Денис Ясинков корреспонденту ИА PrimaMediа. – На мой взгляд, ущерб дорожкам и газонам преувеличен – дети ехали не по траве, а по давно натоптанной тропинке. Но понятно, что в городских парках и скверах гонок я больше проводить не буду. Это был "первый блин". Место выбрали в центре, потому что среди участников было много маленьких детей, и мероприятие было устроено в честь Дня защиты детей. В то же время я понял, что для младших детей, возрастом 3,4, 5 лет, соревнования лучше совсем не проводить, либо проводить полностью отдельно. Им пришлось долго ждать своего заезда, и не всем это оказалось под силу".
"Напротив, нужно проводить велогонки в городе, а не в лесу, где их видят только сами участники. Следует популяризировать велоспорт, и во всем мире гонки проводят прямо в городских скверах и парках, — не согласился с мнением Дениса Ясинкова главный судья Юрий Чащин. — Мы позаботились о защите газонов и цветов: с шести часов утра там были натянуты ограждающие ленточки, так что никто газонов не вытаптывал. В следующий раз, если я буду проводить детскую велогонку в сквере Суханова, сумею позаботиться о том, чтобы все остались довольны. Просто будем заранее показывать место проведения гонки представителям городской администрации."
Предоставлено Денисом Ясинковым. Фото: Участники детской велогонки в сквере Суханова
Предоставлено Денисом Ясинковым. Фото: Судьи соревнований Юрий Чащин и Денис Ясинков
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