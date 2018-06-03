Первая детская велогонка в сквере Суханова вызвала нарекания по поводу экологичности

Детская велогонка в сквере Суханова. Фото: Предоставлено Денисом Ясинковым

Юных велосипедистов упрекают в небрежном отношении к дорожкам и газонам

3 июня, PrimaMedia. Первая детская велогонка состоялась во Владивостоке 2 июня в сквере Суханова. Однако организаторам пришлось выслушать немало претензий к вытоптанным газонам и грязи на тротуарной плитке. Участниками соревнований стали более 140 детей в возрасте от 3 до 12 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Массовое мероприятие для юных велосипедистов было приурочено к Дню защиты детей. Организаторы выбрали новый для Владивостока формат кросс-кантри элиминатора – участники сначала по одному проходили квалификацию, а затем малыми группами соревновались в заездах на выбывание. Главным судьей гонки выступил председатель городской федерации велосипедного спорта и триатлона Юрий Чащин, а функции менеджера по согласованию места, времени и условий мероприятия взял на себя Денис Ясинков, известный как организатор ледовой велогонки с пятилетней историей "Тур де Папенберг".

По словам Дениса Ясинкова, ещё до старта в администрацию района и города стали поступать звонки с претензиями, что дети на велосипедах ездят по газонам и вытаптывают траву. В свою очередь городские чиновники принялись звонить организаторам, а вскоре представители спорткомитета сами прибыли в сквер, где потребовали изменить маршрут заездов, а после окончания мероприятия привести в порядок газоны и тротуарную плитку.