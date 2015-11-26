Экологический праздник прошел в парке культуры и отдыха на станции Санаторной

3 июня, PrimaMedia. Общегородской праздник в честь грядущего Дня охраны окружающей среды прошел сегодня, 3 июня, в парке культуры и отдыха имени С. Лазо на Санаторной. Этот праздник во Владивостоке проводят уже второй год. Цель мероприятия — напомнить населению о том, как остро стоит в наше время проблема защиты природы, сообщает ИА PrimaMedia.

С приветственной речью в самом начале мероприятия выступил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования города Владивостока Антон Бибиков:

"В мероприятиях, посвященных защите природы, принимают участие более 10 тысяч жителей города, в большинстве своем, это школьники, студенты, а также дети дошкольного возраста, — сказал он. — Любите и заботьтесь о мире вокруг себя, правильно воспитывайте своих детей в вопросах охраны окружающей среды. Давайте жить в гармонии не только друг с другом, но и с окружающей нас природной средой!"

После этого гостей праздника ознакомили со своей деятельностью создатели экопроекта "Остров мечты". Волонтеры уже 5 лет очищают от мусора островные и прибрежные территории края. "Остров мечты" объединил всех, кому небезразлична экологическая ситуация в Приморье. Кроме экологических субботников члены организации занимаются озеленением территорий, читают лекции о защите окружающей природы. На площадке экопроекта были представлены баннеры с информацией о разложении и переработке мусора, детям предоставили возможность раскрасить собственную эко-сумку.

Праздник продолжился песнями, танцами, фокусами, викторинами с вопросами на экологические темы. В парке работали спортивные и интеллектуальные площадки, желающим рисовали аквагрим. Самых маленьких развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильмов. Участники праздника могли поучаствовать в лотерейном розыгрыше, призами в котором стали разнообразные игрушки, а также спортивный инвентарь: хула-хупы, ракетки для бадминтона, скакалки.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.