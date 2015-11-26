Военный учебный корабль «Перекоп» пришвартовался во Владивостоке

3 июня, PrimaMedia. Военный корабль "Перекоп" успешно окончил сегодня, 3 июня, межфлотский переход из Севастополя во Владивосток. Экипаж совершил двухмесячный учебный поход и теперь отправится отдыхать в санаторий Шмаковки, пока судно поставят в навигационный ремонт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.



Во Владивостоке кораблю устроили торжественную встречу. На флотском причале Корабельной набережной корабль встречал временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман Военно-Морского Флота контр-адмирал Эдуард Луйк.

После того как корабль отремонтируют, он примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского училища. Молодые моряки отправятся в дальний поход. Первой точкой маршрута перехода станет полуостров Камчатка, и далее "Перекоп" пройдёт Северным морским путём до Мурманска.