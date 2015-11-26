Баста снова выступил в «Фетисов Арене»

3 июня, PrimaMedia. Известный российский рэп-исполнитель Баста накануне, 2 июня, выступил в "Фетисов Арене", собрав аншлаг, сообщает ИА PrimaMedia.

Баста уже давно стал одним из самых успешных российских рэп-исполнителей. Его песни привлекают слушателей разных возрастов и отражают действительность в стране и в мыслях людей.

Василий Вакуленко ворвался на самую вершину, покорив сначала родной город Ростов-на-Дону, затем Москву, а потом и всю Россию. Год назад он уже выступал во Владивостоке, и вот приехал опять. В этот раз вместе с рэпером выступали дети. Была и новая песня "Папа What"s Up", повествующая об отношениях современных родителей со своими детьми.