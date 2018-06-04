Деловые переговоры бизнеса ЕАО и Приморья пройдут на МедиаСаммите во Владивостоке 7 июня

Бизнес. Фото: pixabay.com

На площадке у предпринимателей двух регионов будет возможность заключить соглашения о сотрудничестве или намерениях

4 июня, PrimaMedia. На просторах Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке 7 июня пройдут деловые переговоры бизнеса Еврейской автономной области и Приморского края. На площадке "Бизнес-диалог: ЕАО и Приморье" у предпринимателей двух регионов будет возможность заключить соглашения о сотрудничестве или намерениях. Мероприятие организовывает Центр поддержки предпринимательства ЕАО, сообщает ИА EAOMedia.

— Во Владивосток на деловые переговоры 7-8 июня приедут шесть представителей малого бизнеса Еврейской автономной области. Они представляют различные виды деятельности: пищевая промышленость, туризм, реабилитация детей-инвалидов, розничная продажа элементов декора, производство строительных материалов. Основная цель поездки – установление тесных деловых связей между малым бизнесом ЕАО и Приморья.

В первый день бизнес-миссии предприниматели из ЕАО презентуют коллегам по профилю свои товары и услугу, проведут переговоры, возможно, заключат бизнес-соглашения о намерениях или сотрудничестве. Во второй день – побывают на предприятиях и в бизнес-организациях Приморского края, посетят различные выставки.

Сама бизнес-миссия в Приморье от нашего Центра пройдет впервые. В 2017 году подобная поездка была в Хабаровский край. Все прошло очень результативно и с пользой для местных предпринимателей. В планах на этот год – организовать подобные переговоры наших предпринимателей с коллегами из Амурской области, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, — рассказала начальник отдела "Центр поддержки предпринимательства" Инвестиционного агентства ЕАО Татьяна Оськина.

Участниками бизнес-миссии из ЕАО станут индивидуальный предприниматель Евгений Горюн, который занимается производством легких строительных материалов, представитель фитнес-центра "Вертикаль" Ирина Кравченко, директор ООО "Таки-да" Руслан Кривенко, его предприятие производит сухие завтраки и хлебцы, управляющий ООО "Санаторий Горняк" Олег Бурдуков, владелец небольшого ателье Виктория Билецкая и бизнес-леди Ирина Богданова, она осуществляет розничную продажу элементов декора и интерьера.

— Наша компания занимается дизайном и декором, отделкой зданий и помещений. Надеемся, что наша продукция будет интересна приморским магазинам стройматериалов, а также торгующих обоями. Мы также является новаторами в каркасном строительстве и строительстве зданий на основе несъемной опалубки. Возможно, наш опыт будет интересен проектным организациям Владивостока, — рассказал предприниматель Евгений Горюн.

У спортцентра "Вертикаль" имеется огромный опыт в реабилитации детей-инвалидов, который может быть интересен коллегам из Приморья, Виктория Билецкая хочет найти партнеров, занимающихся производством спецодежды, Ирина Богданова надеется найти крупных поставщиков обоев, линолеума и других товаров для внутренней отделки помещений. Большие надежды на поездку и у Руслана Кривенко. Он хочет, чтобы продукты питания от ООО "Таки-да" оказались на полках торговых центров Владивостока. Управляющий санаторием "Горняк" Олег Бурдуков собирается провести переговоры с представителями медицинских и туристических организаций, найти поставщиков расходников для гостиничных номеров.

Площадка "Бизнес-диалог: ЕАО и Приморье" пройдет 7 июня в рамках Дальневосточного МедиаСаммита на просторах ДВФУ. С 10.00 начнутся бизнес-презентации, после обеда у предпринимателей из ЕАО будет возможность пообщаться с коллегами-приморчанами, заключить соглашения о сотрудничестве или намерениях.

Бизнесменам Приморского края, которых заинтересовало данное мероприятие, необходимо зарегистрироваться на Дальневосточный МедиаСаммит. Получить консультацию можно по телефону 8-999-792-10-08.

Напомним, Центр поддержки предпринимательства ЕАО оказывает консультативные и образовательные услуги представителям бизнеса, зарегистрированного на территории региона. Одно из направлений работы Центра – организация участия местных предпринимателей в межрегиональных мероприятиях: бизнес-миссии и ярмарки.