Российский экспортный центр проведет круглый стол в рамках Дальневосточного МедиаСаммита

Руководитель РЭЦ в ДФО Роман Глушак. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Накануне события руководитель РЭЦ в ДФО Роман Глушак ответил на вопросы ИА PrimaMedia

4 июня, PrimaMedia. В среду, 6 июня, в 12.00 в рамках Дальневосточного МедиаСаммита Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит круглый стол по вопросам продвижения российского экспорта "Сделано в России". О том, чему будет посвящен круглый стол, в интервью ИА PrimaMedia рассказал руководитель представительства РЭЦ в ДФО Роман Глушак.

— Роман Павлович, расскажите о круглом столе. Какой круг вопросов и тем вы намерены затронуть на нем?

— Мы инициировали этот круглый стол, прежде всего, чтобы представить наших партнеров – региональные компании, которые делают успешные шаги по продвижению своей продукции за рубеж. Компании представят свои кейсы, поделятся уникальным опытом взаимодействия с иностранными компаниями.

Мы считаем, что опыт конкретных предпринимателей, которые уже эффективно продают свою продукцию за рубеж, должен быть максимально освещен. Только так мы сможем донести до бизнеса мысль, что экспорт не только позволяет масштабировать бизнес, но и эффективно влияет на всю экономику.

Сегодня для успеха есть все предпосылки, особенно когда речь идет о Дальневосточном округе. Несырьевой неэнергетический экспорт из ДФО вырос в 2017 году почти на 26%, составив 5,6 млрд долл США. Мы экспортируем мороженую рыбу и ракообразных, пиломатериалы и бриллианты, алюминий, соевое масло, коммуникационную аппаратуру и многое другое. Рядом с нами – такие перспективные рынки, как Китай, Вьетнам, Япония, Республика Корея, куда уже сейчас активно экспортирует Россия, а РЭЦ продвигает в этих странах интересные проекты.

— Кто является участниками круглого стола? Почему выбор пал именно на этих экспертов?

— Нам было важно пригласить представителей компаний малого и среднего предпринимательства, которые могут поделиться успешным опытом продвижения товара на экспорт – как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Российским экспортным центром.

Например, "Славда" — известный региональный бренд. Компания производит и продает питьевую минеральную воду и другие напитки как внутри России, так и за рубежом. Важную роль при этом играет маркетинговое продвижение бренда и грамотно выстроенная экспортная стратегия компании. Это пример системной работы менеджмента компании и нацеленности на результат.

Другая компания — "Лосторос" — в течение 6 лет занимается экспортом мороженного и меда собственного производства . Компания одна из первых в России успешно прошла этапы сертификации продукции на китайском рынке, а в настоящее время расширяет свои продажи через собственное представительство в Китае. Кроме того, образцы экспортной продукции компании размещены в дегустационно-демонстрационном павильоне РЭЦ в Шанхае.

Пример совместной работы Российского экспортного центра и Центра развития экспорта Приморского края — компания "Мороз Ко", которая производит натуральные продукты под торговой маркой "Настоящее Приморье". Это замечательный образец нашей приморской сельскохозяйственной продукции – компания выполняет полный цикл от производства до реализации продукции в торговых сетях. Продвижение своих товаров на экспорт компания начала совсем недавно, но мы уже видим огромный потенциал.

Еще одна компания, о которой хочется упомянуть, — "Композитное кораблестроение". В их компетенции — строительство маломерных судов из композитных материалов. Продукция компании уже пользуется спросом у иностранных покупателей. Кстати, большое внимание поддержке судостроения уделяет и руководство региона. Недавно, например, цех композитного кораблестроения с рабочим визитом посетил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

— В чем актуальность вашей темы круглого стола? Чем это может быть полезно?

— Сегодня необходимость развивать несырьевой экспорт отмечается на самом высоком уровне. Компания, которая стремится производить экспортно ориентированную продукцию, налаживает качественное производство, развивается, вкладывает силы и время в развитие персонала, расширяет производство, растит новые кадры и создает задел для будущих поколений. Именно экспорт может стать драйвером российской экономики. Российский экспортный центр хочет показать на примере успешных компаний, что экспорт – это не страшно, что экспортировать может каждый.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности Российского экспортного центра.

— РЭЦ – ключевой институт поддержки российского несырьевого экспорта. Его работа строится в двух основных направлениях.

Первое – это поддержка конкретных компаний. Мы сегодня располагаем широким инструментарием, и любая компания, решившая заняться экспортной деятельностью, может к нам обратиться. Базовые консультации, аналитика, обучение через Школу экспорта РЭЦ, помощь по вопросам сертификации, патентования, участия в выставочно-ярмарочной деятельности, финансирование и страхование экспорта, а также многое и многое другое. Важно отметить, что РЭЦ активно работает с региональными властями, в том числе, реализуя партнерские программы. Если говорить о нашем опыте, мы видим положительную обратную связь от администрации Приморского края. С Центром развития экспорта Приморского края у нас сложилось эффективное партнерское взаимодействие по конкретным проектам местных экспортеров.

Другое направление работы РЭЦ – это системная работа по настройке условий ведения экспортной деятельности в стране в целом. РЭЦ активно сотрудничает с профильными министерствами и ведомствами, аккумулирует запросы от бизнеса, готовит предложения по устранению существующих барьеров.

Как раз на этой неделе запущена работа проектных мастерских, в работе которых задействованы федеральные органы исполнительной власти, бизнес, научное и экспертное сообщество. В течение трех недель участники должны выработать инструменты и конкретные шаги по достижению результатов, обозначенных в майских указах президента РФ Владимира Владимировича Путина. Итоги работы мастерских лягут в основу нового национального проекта по поддержке экспорта, который будет реализовываться на базе РЭЦ.

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