Как поднять хайп и получить бесплатный трафик, расскажет эксперт MDK

Мария Вылегжанина. Фото: ИА SakhalinMedia

Мария Вылегжанина проведет дискуссионную сессию для участников Дальневосточного МедиаСаммита-2018

4 июня, PrimaMedia. Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина проведет дискуссионную сессию для участников Дальневосточного МедиаСаммита-2018, который пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ. Эксперт расскажет о способах создания вирусного контента, демонстрируя проработанные кейсы и примеры, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Мария Вылегжанина — управляющий директор MDK Creative Agency. Работала директором по SMM и Digital в PR-агентстве Comunica, возглавляла группу SMM в финансовой группе Лайф, занималась развитием интернет-проектов в российском представительстве Eset (антивирус Nod32) и международном информагенстве РИА Новости.

— Интернет покрыл всю Россию, но не все знают, как его правильно готовить. Контент определяет? Да, но также важно учитывать конкуренцию. Это опыт, но можно и научиться приемам. MDK Creative Agency вместе с сервисом BidFox расскажут, как интернет может работать на ваши цели, — отметила Мария Вылегжанина..

Секция "Вирусный контент. 5 способом создания и бесплатного продвижения" состоится 7 июня в 10.00 в аудитории корпуса В.

Программа секции будет наполнена проработанными кейсами и живыми примерами. Поэтому будет интересна редакторам, журналистам, специалистам по связям с общественностью и всем, кто работает над продвижением, отметил модератор сессии, руководитель проекта "На Дальний Восток" (NaDV.ru) Александр Охрименко.

— МедиаСаммит даёт отличную возможность пообщаться с самыми сильными специалистами в отрасли, увидеть их работу, — отметил собеседник. – Приглашенные на секцию эксперты расскажут о своих успешных экспериментах и подскажут, как их можно применить. Будет интересно и полезно, — подчеркнул Александр Охрименко.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.