Борт недоступен: авиакомпании получили право не брать на рейс пассажиров из черных списков

Авиакомпании получили право не брать на рейс пассажиров из черных списков. Фото: pixabay.com

Авиабилет может быть аннулирован авиаперевозчиком в одностороннем порядке

4 июня, PrimaMedia. 4 июня в России вступил закон, разрешающий авиакомпаниям составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в повторной перевозке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиабилет может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке, если пассажир внесен в черный список.

Автоматически пассажир вносится в такой список на год. При этом он имеет право оспорить решение авиакомпании в суде.

Помимо этого, в Воздушном кодексе предусмотрены исключения для отказа в перевозке: когда нет альтернативных рейсов, когда пассажир отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями, а также если летит на похороны родственника.

В начале марта стало известно, что штраф за дебош на борту самолета планируют увеличить до 20–40 тысяч рублей, что в 10 раз больше действующего ранее наказания.

Напомним, что за последние полгода на рейсах, следующих из Владивостока и обратно, несколько раз отмечались буйные пассажиры.

Один из таких случаев произошел в начале мая, когда нетрезвый пассажир рейса Сеул – Владивосток, выражался в адрес других пассажиров нецензурными словами, в том числе детей при этом он еще и угрожал людям. Кроме этого, авиадебошир не стеснялся своих "больших" связей в правоохранительных структурах региона. По прибытию в аэропорту Владивостока его вывели из самолета под конвоем полиции.

Также зимой, компанию выпивших владивостокских болельщиков, летевших самолетом Владивосток — Сеул на Олимпийские игры в Корею, задержала в аэропорту Инчхон местная полиция. Они пытались без очереди пройти транспортный контроль, кроме этого вызыюще вели себя на борту самолета.