Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур"

"Билетур" совместно с НОТК и администрацией Чеджу предлагает приморцам отправиться на «корейские Гавайи»

4 июня, PrimaMedia. Как только не называют самый крупный остров Южной Кореи Чеджу — "Остров трёх изобилий", "Цитрусовый остров" и даже "корейские Гавайи". Эту славу Чеджу принесло сочетание мягкого тропического климата, пышной растительности, вулканических пляжей с разноцветным песком, водопадов и особенного уклада самих жителей Чеджу. Только здесь вы увидите корейских хэнё — ныряльщиц, добывающих свежие морепродукты, каменные статуи предков — тольхарубаны, вдоволь полакомитесь особым сортом мандаринов и даже подниметесь к кратеру потухшего вулкана Халла. Уникальные природные ландшафты острова входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Чеджу найдётся занятие для людей любого возраста и образа жизни. Самым маленьким будет интересно в музее плюшевых мишек Тедди, океанариуме Aqua Planet и парке Халлим с птичьим зоопарком.

Детям постарше — восхитительный музей стекла (можно увезти домой сувенир, сделанный своими руками на мастер-классе), музей иллюзий Trick Eye Museum, экологический парк и парк миниатюр с более чем сотней достопримечательностей со всего света.

Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" 1 / 6

Взрослые непременно оценят скульптурный "Парк любви" (строго 18+!), музеи чая и шоколада, местную чёрную свинину Хыктведжи и кактусовый джем, серфинг и дайвинг. На острове есть даже миниатюрная подводная лодка, в которой можно отправиться на экскурсию по морским глубинам.

Всероссийская сеть "Билетур" совместно с Национальной организацией туризма Кореи и администрацией Чеджу предлагает отправиться для отдыха на этот остров. В этом году единственный чартер запланирован на 20 июня. Прямой рейс из Владивостока: всего 2,5 часа в пути, и вы уже на Чеджу — никаких стыковок, смены терминалов и ожидания в аэропорту.

Вы можете вдоволь полакомитесь особым сортом мандаринов. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Жемчужина Южной Кореи: остров Чеджу. Фото: предоставлено компанией "Билетур" 1 / 5

Летом 2018 года стоимость 8-дневного тура с проживанием в 4-звездочном отеле с завтраками – от 26 тысяч рублей (стоимость указана на одного человека при двухместном размещении). Кстати, любой тур можно оформить в рассрочку на срок до полугода и вносить оплату небольшими частями.

Узнать подробности можно в офисах Всероссийской сети "Билетур" и по телефону во Владивостоке: 240-77-00 либо по круглосуточному всероссийскому номеру: 8-800-200-66-66 (звонок бесплатный).

Адреса офисов во Владивостоке: