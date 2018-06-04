Бизнес. 10:15
Алюминий. Фото: ИА PrimaMedia

Офшор на острове Русский во Владивостоке может прирасти "Русским алюминием" - СМИ

Попавшие под американские санкции российские холдинги выбирают между островами в разных концах страны

4 июня, PrimaMedia. В попавшем под американские санкции "Русале" Олега Дерипаски обсуждают возможность перерегистрации компании из-за границы в одном из "специальных административных районов" (САР), которые планируется создать на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области, узнала газета "Коммерсант" из неофициальных источников. Ряд крупных российских холдингов, в том числе, "Русский алюминий", ведут переговоры с правительством по доработке законопроекта о "российских офшорах" для перерегистрации в РФ "без существенных потерь", сообщает издание.

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Крупные российские холдинги "проявляют прямую заинтересованность в перерегистрации" в САР, которые предполагается создать на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область), заявил 1 июня министр экономики Максим Орешкин. По его словам, министерство обсуждает с участниками рынка законопроекты по САР и "отрабатывает детали, которые правительство сможет предложить в качестве поправок ко второму чтению, чтобы крупные холдинги смогли перерегистрироваться из-за рубежа без существенных потерь". Чуть позже со ссылкой на источник в правительстве информагентства сообщили, что "переговоры идут и по "Русалу"".

UC Rusal Plc зарегистрирована на Джерси и является налоговым резидентом Кипра. Основной акционер "Русала" Олег Дерипаска попал под санкции США 6 апреля вместе с рядом своих ключевых активов, включая "Русал" и En+ Group, владеющую в алюминиевой компании 48,13% и контролирующую ее по соглашению акционеров. В черном списке оказался и Виктор Вексельберг, который с партнерами контролирует 26,5% "Русала" (еще 8,75% у трейдера Glencore). "Ренова" Виктора Вексельберга среди потенциальных резидентов САР пока не упоминается. Источник “Ъ”, знакомый с бизнесом группы, уверяет, что владение ее активами в РФ уже "структурировано через российские компании". В зарубежных активах Виктор Вексельберг отказывается от контрольных пакетов, по схожему пути пойдет и Олег Дерипаска, он согласился снизить долю в En+ до менее 50% (сейчас 66%).

Работа по созданию "российских офшоров" активизировалась весной. Из законопроектов Минэкономики и презентации к ним (см. “Ъ” от 12 апреля) следовало, что в САР предлагается создавать или переносить туда головные структуры из других юрисдикций с максимально возможным сохранением всех прав и преимуществ иностранных офшоров, дать право платить налоги только от бизнеса в РФ и не считаться валютными резидентами. Уже в апреле юристы отмечали уязвимые места идеи, но 16 мая премьер Дмитрий Медведев подтвердил, что на островах Русский и Октябрьский создаются "специальные районы с особым правовым статусом и налоговым режимом". Максим Орешкин уточнил, что это произойдет до конца года.

В Минэкономики, Минфине, "Русале", En+ и компаниях Виктора Вексельберга отказались от комментариев. Исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов отмечает, что "Русал" по факту "существует в двух офшорах — в одном возник, а в другом работает". "У Кипра ограничений на перерегистрацию нет, так что оттуда "Русал" переехать может, а вот джерсийский домицилий, наверное, сохранит",— полагает эксперт. Отказаться, поясняет он, можно только через ликвидацию компании. Технически для переезда нужно решение собрания акционеров. Вероятно, вопрос будет требовать одобрения миноритариев (free float с учетом 3% у ВЭБа составляет около 16%) и держателей облигаций. Источники “Ъ” говорят, что делистинг "Русала" не обсуждается.

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Руководитель проектов адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Алена Бачинская считает, что перерегистрация может быть связана с попыткой избежать новых санкций: законопроекты о САР допускают непрозрачность данных о собственниках и менеджерах компании, то есть можно формально скрыть связь с ней конкретных персон. Но, подчеркивает юрист, именно это одна из спорных сторон проекта САР, поскольку в итоге все их резиденты могут попасть в черные списки. Партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин отмечает еще один риск: повышение контроля властей РФ над "Русалом". "Правительство будет помогать "Русалу", чтобы не было социального взрыва, но в обмен оно хочет иметь перед глазами подконтрольную структуру владения активами, а не набор офшоров со всего мира, в котором сложно разобраться и еще более сложно как-то повлиять",— говорит он.

Олег Петропавловский из БКС добавляет, что, если "Русал" останется в черном списке США, в "русские офшоры" придется заводить и "тысячу небольших трейдеров", а также ограничивать таможенное раскрытие экспорта. В качестве примера подобной схемы аналитик приводит Китай, у которого есть особые островные территории, поставки туда отражаются как экспорт, а сами острова не публикуют таможенной статистики, чем пользуются экспортеры КНР для торговых схем.

От ИА PrimaMedia напомним, по информации "Коммерсанта", законопроект о создании специальных административных районов (САР) в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО "Центр международных и сравнительно-правовых исследований" (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов во Владивостоке и Калининграде и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.
В середине мая факт проработки законопроекта о создании офшоров на Русском и Октябрьском подтвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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