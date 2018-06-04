Пять байкеров погибло на дорогах Приморья после открытия сезона

Пять байкеров погибло на дорогах Приморья с начала года. Фото: pixabay.com

Рост по числу погибших, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 66%

4 июня, PrimaMedia. С начала года на дорогах Приморского края зарегистрировано 27 ДТП с участием водителей мототранспорта. В результате пять человек погибли, 25 – получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 66%, сообщили ИА PrimaMedia в Госавтоинспекции Приморского края.

Мотоаварии произошли на территории двух городов (Владивостока и Партизанска), трех городских округов (Дальнегорского, Лесозаводского, и Уссурийского), а также 11 районов (Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Пограничного, Хасанского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского муниципальных образований).

Погибшие – жители Владивостока, Лесозаводского городского округа, а также Надеждинского и Хасанского районов.

В одном случае мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на опору моста, в двух случаях несоблюдение дистанции спровоцировало столкновение с впередиидущим транспортным средством, кроме того, в двух случаях зарегистрированы опрокидывания транспортных средств (по предварительным данным, мотоциклисты превысили безопасную скорость движения).

Кроме этого в пяти случаях мотоциклисты управляли транспортным средством в состоянии опьянения, в семнадцати – без соответствующих документов.

В целях стабилизации аварийности в регионе проводятся массовые проверки водителей мототранспорта.

За прошедшую неделю за различные правонарушения к административной ответственности привлечены 82 водителя двухколесных транспортных средств, на стоянку временного задержания автотранспорта помещен 21 мотоцикл

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: управление мотоциклом либо мопедом водителем, не имеющим права управления, влечет наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.