Резидент ТОР «Надеждинская» намерен производить электрокары «с нуля»

Электрокары. Фото: пресс-служба Минвостокразвития РФ

ГК «Сумотори» планирует привлечь партнёров из Китая для строительства завода по производству автомобилей

4 июня, PrimaMedia. Завод "Прометей" в Приморье, резидент ТОР "Надеждинская", начнёт выпускать автомобили, работающие на электричестве. Проект инициирован группой компаний "Сумотори" при поддержке партнёров из Японии, сообщает Дальневосточная объединенная редакция (ДОР).

— Сейчас мы ведём переговоры с инвесторами из Китая, в связи с этим пересматриваются концепция и сроки. Согласно новой концепции, мы сразу перейдем ко второму этапу при реализации этого проекта — производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, — сказала генеральный директор ГК "Сумотори" Екатерина Пшеничникова.

Ранее предполагалось, что сначала на предприятии будут собирать электрокары из подержанных автомобилей из Японии.

Главное достоинство электрокаров — их безопасность для окружающей среды. По данным "Примгидромета", воздух во Владивостоке загрязнён в основном оксидами азота и взвешенными веществами, что обусловлено, в том числе, выбросами от городского автотранспорта. Количество бензаперина (вещество, вырабатываемое в результате сгорания топлива) в атмосфере выросло в 1,1 раза за последний год. Это соединение опасно даже в малых количествах и имеет свойство накапливаться в человеческом организме. Одним из самых загрязнённых районов города является улица Баляева, которая находится вблизи автомагистралей с интенсивным движением.

— Будет очень хорошо, если таких авто во Владивостоке будет больше. У нас один из самых автомобилизированных городов в стране. А автомобили — основной источник загрязнения окружающей среды.

Сейчас автомобилей, работающих от электричества, у нас практически нет. То же касается и общественного транспорта: трамваев и троллейбусов. Их убрали из города к саммиту АТЭС 2012 года, но обещали вернуть после. На сегодняшний день этого так и не произошло — сейчас по городу можно перемещаться в основном на автобусах.

От транспорта, работающего на нефтепродуктах, остаётся очень много ядовитых газов. Это и угарный газ, бензаперин, который является мощным канцерогеном. Если человек регулярно вдыхает эти вещества, у него повышается риск возникновения онкологии.

К тому же, использование автомобилей, работающих от электричества, выгоднее экономически. Причина тому — цены на бензин, которые растут день ото дня, — уверен доктор биологических наук, председатель Координационного совета по проблемам экологии Приморского края Владимир Раков

С ним согласна и старший научный сотрудник БПИ ДВО РАН Татьяна Вшивкова.

— Весь мир идёт на пути развития экологичных проектов, а у нас с этим пока что не очень хорошо. Если мы начнём работать в этом направлении — будет правильно. Ведь излишняя загазованность чревата, в том числе, и детскими заболеваниями, — отметила эколог.

С учёными соглашаются и общественники. Руководитель Фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин" Сергей Мильвит уверен, что для Владивостока электрокары — отличное решение. Продвижение этого вида транспорта, добавил Мильвит, будет зависеть от цены на автомобили и стоимости их эксплуатации.

Ещё одно преимущество такого вида транспорта — дешевизна электроэнергии по сравнению с традиционным топливом. Цена 92-го бензина во Владивостоке на начало июня колеблется от 38 до 43 рублей за литр.

— При нынешней стоимости бензина, за электрокарами — будущее, — уверен начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока Антон Бибиков.

Председатель регионального отделения в Приморском крае Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Тимченко согласен с тем, что планы ГК "Сумотори" по налаживанию производства электрокаров в Приморье — шаг в завтрашний день. Единственная сложность — поиск рынков сбыта.

— Электрокары – это хороший современный технический тренд, проявление "зеленых" технологий. За такими автомобилями — будущее. От них нет никаких выбросов, они не несут вреда для окружающей среды при эксплуатации.

Я бы разделил тут, так скажем, идейный момент и экономику. С точки зрения идеи все прекрасно — такие технологии надо развивать, их наличие в регионе – показатель развития территории, в том числе для иностранных инвесторов. Электрокары, альтернативная энергетика — это то, что мы можем использовать в рамках развития внеэкономического сотрудничества в рамках так называемого "Восточного вектора". А вот с точки зрения микроэкономики вопросов немало — предприятие может столкнуться с проблемами при поиске рынков сбыта, — считает Алексей Тимченко.

Также, уверен предприниматель, необходимо задуматься о создании автосервисов, где могли бы чинить электрокары с учётом их специфики.

— Если будет создана инфраструктура и приняты все сопутствующие меры, электрокар станет очень удобным средством для передвижения во Владивостоке и на территории городской агломерации, как минимум есть перспектива создания "ниш" сбыта — например при передвижении на Русском, в центре города, санаторно-курортной зоне и так далее, — заключил Тимченко.

Первые шаги по созданию инфраструктуры для электрокаров во Владивостоке уже сделаны. Компания из Хабаровска Russian electric vehicles GROUP займётся строительством заправок для таких автомобилей.

— В первом квартале 2019 планируем запустить от пяти заправочных станций быстрой зарядки. Мы хотим разместить их у популярных торговых центров, что бы пользователи могли с пользой провести время, пока автомобиль заправляется. Одна станция будет рассчитана на два автомобиля, в каждой — по два разъёма. Один для быстрой зарядки — займёт 20-30 минут, другой для медленной — займёт около четырёх часов, — рассказал руководитель Russian electric vehicles group Андрей Дымченко.

Предприниматель пока что не раскрывает имён конкретных партнёров проекта, но утверждает, что "интерес у инвесторов есть".

Стоит отметить, что на 1 января, по данным агентства "Автостат", в Приморье было зарегистрировано 415 электромобилей — больше, чем в Москве (328) и Подмосковье (76) вместе взятых. Таким образом, жители региона демонстрируют устойчивый интерес к экологически чистому транспорту и обратят внимание на авто, собранные на малой родине.

Напомним, что на сегодняшний день в ТОР "Надеждинская" зарегистрировано более 30 резидентов. На этой территории планируется создать рыбоперерабатывающий комплекс, наладить производство моторного топлива Евро-5 и другой нефтехимической продукции, построить животноводческие комплексы и молокозавод, завод железобетонных изделий и другие предприятия.

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР)