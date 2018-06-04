Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров

Свою первую модель они сделали за два месяца в гараже (ФОТО)

4 июня, PrimaMedia. Жители Владивостока Иван Белозеров и Ольга Шершон сконструировали и произвели свою модель доски для сап-серфинга, которая разбирается на три части. Первый образец они сделали в гараже за два месяца и уже успели испытать его на воде. Как говорят авторы проекта, они создали разборную доску, с которой удобно ездить на пляж в автобусах, поскольку не нашли аналогичную в продаже во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

– Нам просто захотелось иметь свой сап. А так как до начала сезона была еще уйма времени, решили ввязаться в веселую авантюру. У меня есть определенный опыт работы с композитными материалами, у Ольги шестилетний опыт работы багетным мастером. Решили, что задача нам по плечу и взялись за дело. Однако, строить цельный жесткий сап не так весело, как изобретать разборный! К тому же машины у нас нет, а с этой трехметровой штуковиной в автобус не пустят, с тремя метровыми частями, уложенными в удобный чехол, передвигаться не так хлопотно. Три недели мы только продумывали решения, выбирали материалы и рисовали чертеж. Ходили по магазинам, смотрели на существующие доски, и подмечали некоторые детали. И где-то в конце марта приступили к работе, – рассказал Иван Белозеров.

Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров 1 / 5

Большую часть работ молодые люди производили вручную. По их словам, в деле изготовления сапов главное – иметь “прямые руки”. В своем гараже они поставили пару верстаков, резки и шлифмашинку, и проводили там почти все свободное время после работы. Ольга вырезала по чертежу болванку из пенополистирола и придала ей форму. Потом Иван приступил к работе с композитом – сделал жесткий внешний каркас из смол и стеклоткани.

Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров Жители Владивостока разработали собственную модульную доску для сап-серфинга. Фото: Иван Белозеров 1 / 8

– Где-то три недели назад наш образец был готов. Ваня очень волновался, не будет ли люфта и прогиба. А я думала: главное, чтобы не утонул. Испытывали его поздно вечером. Это был не полноценный заплыв, потому что мы забыли купить весло, но зато увидели как ведут себя крепления. И они показали себя отлично. Потом было еще две недели небольших исправлений, немного краски, и в прошлое воскресенье мы наконец-то смогли уже полноценно на нем покататься. Мы задумывали наш сап таким образом, чтобы он вобрал в себя положительные характеристики надувных и жёстких досок. От надувных ему досталась мобильность, а в воде ведёт себя очень уверенно, как жёсткий сап, – рассказала Ольга Шершон.

Авторы проекта уже получили несколько заказов, но они не планируют превращать свой стартап в полноценное производство. Пока они хотят доработать технологию, перенести свой импровизированный цех в помещение побольше и делать не больше шести сапов в месяц на заказ.