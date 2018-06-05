День защиты детей в «Хлебозаводе»: мастер-классы, выставки и игры на свежем воздухе

Экскурсия по "Хлебозаводу". Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Компания «Владхлеб» устроила праздник для детей разного возраста (ФОТО, ВИДЕО)

5 июня, PrimaMedia. Центр современной культуры "Хлебозавод" (ул. Семеновская, 9), главным инициатором и партнером которого является компания "Владхлеб", организовал 2 июня праздник в честь Дня защиты детей. В помещении и на улице были оформлены пять площадок, где ребята могли получить новые знания и проявить творческие способности, сообщает ИА PrimaMedia.

– Сегодня у нас очень много гостей, поэтому действует несколько площадок, на которые мы распределяем детей по разным возрастным группам. На улице целый день работают аниматоры в образах Безумного Шляпника, Красной Королевы и Алисы. Там же угощаем детишек сахарной ватой и разукрашиваем лица аквагримом, – рассказывает об организации праздника Екатерина, менеджер по внутренним коммуникациям АО "Владхлеб".

Главный акцент праздника сделан на образовательную функцию центра, которая реализована в широкой программе детских мастер-классов для ребят от 7 до 15 лет. Каждое из занятий было разработано в новом цикле "Лаборатория Хлебозавода" и посвящено всему, что связано с хлебом и зерном.

– Мы выбрали мастер-классы, максимально связанные с хлебной тематикой, потому что праздник организован в том числе и для детей наших сотрудников. Да, ребята знают, что их родители, бабушки и дедушки, работают в этой сфере, но для них хлеб остаётся просто хлебом. Вряд ли кто-то задаётся вопросом: "А с каким трудом он делается?". Сегодня у них появилась редкая возможность самим ощутить этот процесс, – рассказывает Кристина Александрова, руководитель образовательной программы в центре современной культуры "Хлебозавод".

День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia 1 / 10

Первое мероприятие, на которое отправляются дети 7-10 лет, называется "Путешествие от зерна до каравая". Сначала в лекционной зоне с помощью видео ребятам рассказывают историю о том, как возникло хлебопечение в мире, какое оборудование необходимо для создания хлеба, а потом отправляют в лабораторию. Там юные исследователи пробуют сами создать муку и испечь из неё пряники. Во время работы организаторы задают детям вопросы по видео, которое они посмотрели до этого.

На второе мероприятие "Как генетик подружился с агрономом" отправляют детей постарше (9-12 лет). На этом мастер-классе они изучают свойства зерна, а потом разрабатывают свой творческий проект. Ребята фантазируют о том, какие новые качества продукта могут пригодиться человеку, и как эти качества можно получить. Например, как вывести сорт зерна, который будет полностью морозоустойчив, или который будет светиться в темноте. Своё исследование дети представляют в виде коллажа, в котором отображают все свои идеи, фантазии и догадки.

День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia 1 / 13

Кристина Александрова отмечает, что деление мастер-классов по возрасту не строгое: "Если ребенок уже проходит биологию в школе, то ему будет интересно посетить мероприятия, которые мы делаем детям помладше. Он уже с совершенно другой стороны посмотрит на процесс, откроет для себя что-то интересное. Так и младшеклассникам будет понятно и полезно посетить мастер-класс для детей постарше, в котором очень развита творческая часть".

Отметим, что в центре современной культуры "Хлебозавод" действует 18 мастер-классов для детей разных возрастов. Часть мероприятий посвящена изучению микромира: "Космос в капле воды", "Крупинки жизни", "Мир мембран", "Общение без слов", "Я – микрокосм". Среди других тем — детский образовательный курс "Наука мифология". Компания также планирует запуск мастер-классов для взрослых, которые позволят не только вспомнить что-то из школьной программы или выразить себя в творчестве, но и помогут освоить простые и полезные навыки в виде работы с паяльником, монтажа видео и много другого.

По словам руководителя образовательной программы центра современной культуры "Хлебозавод", мастер-классы – это оригинальный продукт: "На других заводах детям могут провести экскурсию, может быть, пустить в цех посмотреть, как взрослые работают. Здесь же мы полностью адаптируем процесс для ребят, чтобы они могли ощутить всё своими руками".

День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia День защиты детей в «Хлебозаводе». Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia 1 / 8

Пока дети заняты на мастер-классах, их родители знакомятся с выставкой "Открытие, открытие", которая посвящена направлению science art. Здесь экскурсовод Дмитрий подробно рассказывает о каждой из работ ведущих представителей данного направления: арт-группы "Куда бегут собаки", Бена Риверса и Бена Рассела, Никиты Жуковского, Регины де Мигель, дуэта Мариано Сардон и Мариано Сигман, Ли Фридлендера, Саши Спацаль. Одна из работ, которая вызывает восхищение — "Лица запаха". С помощью датчика газоанализов, который анализирует пространство и людей, попавших в зону его восприятия, на экране создаётся фоторобот. Это – так называемый "портрет" запаха зрителя. Посетить выставку и посмотреть на все её экспонаты в центре современной культуры "Хлебозавод" можно до 18 августа.