Демонтаж трамвайных путей начался на Светланской. Фото: пресс-служба мэрии

Демонтаж трамвайных путей начался на Светланской

Протяженность первого участка составляет около 400 метров

4 июня, PrimaMedia. Начался демонтаж трамвайных путей на улице Светланской во Владивостоке. Протяженность первого участка составляет около 400 метров – от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до остановки "Цирк". Работы ведутся в рамках приоритетного общероссийского проекта "Безопасные и качественные дороги". Движение автомобилей осуществляется по крайним правым полосам в обе стороны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сейчас на Светланской выставлено бетонное ограждение. Специалисты подрядной организации "Федералстрой" приступили к снятию асфальтобетонного покрытия и разбору рельсов. После этого они выполнят устройство основания, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступят к работам на следующем участке.

По поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко пересмотрены сроки ремонта на объекте. Планируется, что работы подрядчик завершит в августе.

"Основные работы на Светланской планируем завершить к концу июля, а весь комплекс – в августе, до начала нового учебного года", – доложил главе города руководитель подрядной организации Эдик Киракосян.

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