Заплатить за интернет и ТВ приморцам стало еще проще. Фото: предоставлено Сбербанком

Заплатить за интернет и ТВ приморцам стало еще проще

Новая возможность реализована для пользователей компаний «АльянсТелеком» и «Подряд»

4 июня, PrimaMedia. Для клиентов Дальневосточного Сбербанка заплатить за интернет и цифровое телевидение стало еще проще. Теперь это можно сделать с помощью услуги "Мобильный банк". По Приморскому краю новая возможность реализована для пользователей компаний "АльянсТелеком" и "Подряд", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для оплаты нужно отправить SMS-сообщение на номер 900 в одном из форматов, указанных ниже.

Для клиентов компании "АльянсТелеком":

Альянс ХХХХХХ СУММА, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, СУММА — сумма оплаты (указывается в рублях без копеек, должна составлять не менее 1 рубля).

Для клиентов компании "Подряд":

Подряд ХХХХХХ СУММА, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, СУММА — сумма оплаты (указывается в рублях без копеек, должна составлять не менее 1 рубля);

После этого на номер телефона поступит SMS-сообщение с информацией о деталях платежа и кодом подтверждения. Его нужно будет направить в ответном сообщении.

Подключить услугу "Мобильный банк" можно в любом устройстве самообслуживания или в отделении Сбербанка.

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