Ученые ДВФУ впервые в мире создали материал с рекордными температурами плавления. Фото: пресс-служба ДВФУ

Ученые ДВФУ впервые в мире создали материал с рекордными температурами плавления

Он может применяться в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве

4 июня, PrimaMedia. Перспективный тугоплавкий материал с рекордными температурами плавления впервые в мире создан в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Чистый образец, полученный в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния, имеет расчетную температуру плавления свыше 4200К. Новый материал может применяться в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Успешную попытку получения этого материала методом импульсного плазменного спекания осуществили сотрудники лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Алексей Завьялов и Евгений Папынов (также является старшим научным сотрудником Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ИХ ДВО РАН).

Как отмечают исследователи, тугоплавкими называют материалы с температурой плавления выше 2000К. Создание новых устройств и аппаратов в передовых отраслях промышленности требует поиска новых, ультратугоплавких материалов.

На сегодняшний день рекорд в тугоплавкости держит карбид тантала-гафния Ta4HfC5 с температурой плавления 4200К. Материал, полученный коллективом ученых ДВФУ и ДВО РАН, имеет теоретически предсказанную температуру плавления на 200К выше рекордной.

"Мы уверены, что новый материал найдет широкое применение в передовых отраслях промышленности, — подчеркнул директор Академического департамента ядерных технологий ШЕН ДВФУ, профессор Иван Тананаев. — Сейчас перед нами стоит задача оптимизировать процесс и глубоко изучить пути твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза".

"Контуры современной мировой экономики складываются в формирование нового, шестого технологического уклада, — отметил проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст. — В этом укладе ключевыми являются термоядерная энергетика, космическое, ракетное и авиационное производство. Прорывные технологии сегодня базируются на обладании ключевыми материалами, поэтому получение нового высокотемпературного функционального материала — большой успех ученых ДВФУ".

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