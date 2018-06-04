На пути к цифровизации: Администрация Владивостока запустила новый сайт в тестовом режиме

Новый сайт мэрии. Фото: Скрин-шот

Презентация портала планируется на Дальневосточном медиасаммите

4 июня, PrimaMedia. Администрация города Владивостока запустила новый сайт исполнительного органа в тестовом режиме. Презентацию обновленного портала представители мэрии планируют провести на Дальневосточном медиасаммите, который пройдет во Владивостоке 6-8 июня. Следующим этапом "цифровизации" самоуправления станет запуск нового интерактивного сервиса "Мой город" на базе портала администрации, сообщает ИА PrimaMedia.

В апреле мэр Владивостока Виталий Веркеенко анонсировал обновление официального сайта администрации. Суть изменений не только в том, чтобы сделать сайт более удобным, а превратить его в эффективный портал коммуникации с жителями.

"Мы работаем над проектом "Открытый бюджет", он будет доступен на новом сайте администрации Владивостока. Это будет полноценный портал, через который будет строиться открытая и эффективная коммуникация жителей и власти. Уже работаем над его созданием, запускать будем поэтапно", — комментировал Виталий Веркеенко.

Сегодня, 4 июня, обновленный сайт стал доступен в тестовом режиме. Изменился дизайн, порядок страниц. По оценке директора по развитию медиахолдинга PrimaMedia Александра Савицкого, сайт стал более информационным, но в каких-то моментах еще есть над чем поработать. Например, важно сделать его компактнее.

Планируется, что презентация портала состоится в рамках Дальневосточного медиасаммита. Следующий этап – запуск интерактивного сервиса "Мой город" на базе портала мэрии. С помощью этого сервиса можно будет не только сообщать о городских проблемах, но и предлагать решения и помогать их устранять. Подобными приложениями активно пользуются в центральной части страны. Так, в Москве используют приложение "Активный гражданин", с помощью которых можно участвовать в жизни города.