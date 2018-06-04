Сергей Карганов. Фото: Михаил Самошкин
МедиаСаммит

Ученый-международник Сергей Караганов приедет на МедиаСаммит-2018

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике примет участие в пленарной дискуссии и работе форума

4 июня, PrimaMedia. Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов приедет на Дальневосточный МедиаСаммит, который пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ. Ученый-международник примет участие в пленарной дискуссии "Тихоокеанский этап развития России: люди, бизнес, медиа, идеи" и в программе форума, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: КАРАГАНОВ СЕРГЕЙ — советский и российский политолог и экономист. Доктор исторических наук. Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. С 1993 — член Научно-консультативного совета при Совете Безопасности РФ. С 2001 — советник заместителя руководителя Администрации Президента РФ по внешней политике. С 2002 — основатель и председатель Редакционного совета журнала "Россия в глобальной политике". В ноябре 2004 был введен в состав Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Автор и редактор 17 книг и брошюр, опубликовал более 250 статей по проблемам экономики, внешней политики, контроля над вооружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной политики России. Статьи и книги опубликованы в России, США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Дании, Греции и других странах.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

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Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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Ученый-международник Сергей Караганов приедет на МедиаСаммит-2018
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