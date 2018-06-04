Детские хирурги проведут во Владивостоке бесплатную консультацию по патологиям челюсти

Операционная. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

При необходимости последующие операции детям тоже сделают бесплатно

4 июня, PrimaMedia. Социальная акция для детей, страдающих челюстно-лицевыми патологиями, пройдет в Приморском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи в конце июля. Врачи-хирурги бесплатно и без направлений примут и проконсультируют всех, кому это необходимо, а после этого примут на операции по исправлению "заячьей губы" и "волчьей пасти", сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции в администрации Приморского края челюстно-лицевой хирург Юлия Оконская, бесплатная консультация будет организована 27 июля с 9 до 17 часов непосредственно в медицинском центре на Уборевича, 30/37, более известном как Центр охраны материнства и детства. Партнером центра в этой акции выступил Росфонд.

"Примем всех, — заверила Юлия Оконская. – Важно, чтобы челюстно-лицевые патологии исправлялись вовремя, и есть вполне конкретные рекомендации, в каком возрасте необходимо делать коррекцию расщелины нёба или верхней губы. Своевременное вмешательство важно для того, чтобы ребенок мог нормально развиваться, говорить. Челюстно-лицевые патологии довольно распространены, ежегодно в Приморском крае рождается до 25 таких детей. Мировая статистика – один случай на 700 новорожденных. Пока в Приморье такие патологии исправляют только на платной основе, но не у всех есть возможности заплатить за операцию, поэтому мы с Росфондом решили организовать эту акцию".

Помимо коррекции челюстно-лицевых патологий Приморский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи готов оказывать детям и взрослым и другую высокотехнологичную медпомощь, а также помогать в реабилитации детей с ДЦП и нарушениями слуха. Подразделения центра работают и с Фондом обязательного медицинского страхования, и выполняют госзаказ на высокотехнологичные операции в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 – 2020 годы. Узнать подробнее о том, какую высокотехнологичную медпомощь оказывают в Приморском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, можно по единому телефону регистратуры учреждения: (423)240-66-69