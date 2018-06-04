Православный медиафорум "Доброе Слово" - одно из важнейших событий в духовной жизни ДВ. Фото: ИА ЕАОMedia

Масштабное мероприятие прошло в Биробиджане 26-27 мая и объединило более 500 участников (ФОТО)

4 июня, PrimaMedia. В ЕАО 26-27 мая прошло масштабное событие – первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово". Он собрал в Биробиджане более 500 участников, среди которых были как жители ЕАО, так и гости из Москвы, Псковской области, дальневосточных регионов. В работе были задействованы журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб, педагоги, представители молодежных и общественных организаций, казачества, священнослужители. Православный медиафорум "Доброе Слово" стал одним из важнейших событий в духовной жизни ДФО, передает корр. ИА ЕАОMedia.

На входе в биробиджанскую гимназию №1 участников медиафорума встречал местный ансамбль скрипачей и хор им. атамана Онуфрия Степанова, представители городского казачества демонстрировали фланкировку казачьей шашкой, также работало несколько выставок.

Хор им. атамана Онуфрия Степанова. Фото: ИА ЕАОMedia Ансамбль скрипачей. Фото: ИА ЕАОMedia Фланкировка казачьей шашкой. Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 3

Торжественная церемония открытия медиафорума состоялось в актовом зале гимназии. Открыл православный форум архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Он поприветствовал всех участников и зачитал обращения от председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды и Председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Константина Комкова.

Затем слово взяла председатель Союза журналистов ЕАО Наталья Мурье. Она выразила благодарность фонду "Соработничество" за поддержку инициативы проведения в Биробиджане Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово". По словам Натальи Мурье, на время проведения масштабного мероприятия Биробиджан стал духовным и культурным центром ДФО. На открытии форума выступили также депутат Госдумы от ЕАО Анатолий Тихомиров, помощник сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна Мария Костюк, зампред правительства области Александра Филиппова, мэр Биробиджана Евгений Коростелев.

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Фото: ИА ЕАОMedia Открытие медиафорума. Фото: ИА ЕАОMedia Открытие медиафорума. Фото: ИА ЕАОMedia Анатолий Тихомиров. Фото: ИА ЕАОMedia Открытие православного медиафорума. Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 5

После приветственных слов началась пленарная дискуссия на тему "Роль православия в развитии Дальнего Востока: история, современность, перспективы".

Среди выступающих были заместитель генерального директора канала "СПАС", журналист и медиаменеджер, репортер и телеведущий Борис Костенко, секретарь Союза журналистов ЕАО, режиссер, продюсер и сценарист документального кино, президент Медиаконгресса журналистов Европы и Азии Ашот Джазоян, руководитель информационного отдела Псковской митрополии Дмитрий Богданов, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Также перед собравшимися выступил управляющий Теплоозерским цементным заводом Евгений Сысоев. Холдинг "Востокцемент", куда входит одно из крупнейших предприятий области, стал официальным партнером форума.

Пленарная дискуссия. Фото: ИА ЕАОMedia Пленарная дискуссия. Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 2

Далее участников ждали семинары и мастер-классы. Одновременно проходило шесть секций.

Семинар на тему "Экстремизм или свобода слова. Оскорбление чувств верующих. Проблемы применения ст. 148 УК РФ. Уважение чувств верующих в светском государстве" провела известный медиаюрист, адвокат Галина Антонец. Она рассказала о тонкой границе между юмором, высказыванием своего мнения, провокационным творчеством и оскорблением чувств верующих.



Галина Антонец. Фото: ИА ЕАОMedia

На творческой встрече с заместителем генерального директора телеканала "СПАС" Борисом Костенко обсудили актуальную проблему национальной идеи в современных медиа. Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян встретился с представителями СМИ, казачества, священнослужителями. Он отметил, что для журналиста очень важно, чтобы он любил землю, на которой живет, пытался, используя свою профессию, талант, возможности, рассказать о простых людях всему человечеству.

Творческая встреча с Борисом Костенко. Фото: ИА ЕАОMedia Ашот Джазоян. Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 2

Ашот Джазоян также вручил архиепископу Биробиджанскому и Кульдурскому Ефрему высшую награду Союза журналистов России — почетный знак "За заслуги перед профессиональным сообществом".



Архиепископу Биробиджанскому и Кульдурскому Ефрему вручили почетный знак "За заслуги перед профессиональным сообществом". Фото: Алексей Скуридин

В рамках Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" также наградили победителей фотоконкурса "Моя Пасха" и лучших участников конкурса журналистских работ "Дорогами добра". На площади "Дружбы" работала выставка-ярмарка "Сделано в ЕАО". Более 25-ти крупных местных бизнес-организаций продемонстрировали свою продукцию и услуги. Инвестиционное агентство ЕАО подготовило обширную программу, включающую множество конкурсов. Кроме того, посетителей угощали приготовленным здесь же архиерейским пирогом.

Награждение победителей фотоконкурса «Моя Пасха». Фото: ИА ЕАОMedia Награждение победителей конкурса журналистских работ "Дорогами добра". Фото: ИА ЕАОMedia Выставка-ярмарка "Сделано в ЕАО". Фото: ИА ЕАОMedia Выставка-ярмарка "Сделано в ЕАО". Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 4

Неподалеку – на Соборной площади – байкеры открыли очередной мотосезон. Для горожан и гостей областного центра, в том числе юных, организовали увлекательные состязания. В этот же день участники спартакиады патриотических клубов разыграли Кубок главы Биробиджанской епархии.

Открытие байкерского сезога. Фото: ИА ЕАОMedia Спартакиада патриотических клубов. Фото: ИА ЕАОMedia 1 / 2

На следующий день, 27 мая, состоялись запланированные пресс-туры. Они пролегали по молитвенным местам ЕАО. Участники первого маршрута посетили биробиджанскую синагогу, местную строящуюся мечеть и два православных храма. Путь второго маршрута — женский монастырь с. Раздольное и православный храм в с. Кирга.

Пресс-тур в рамках медиафорума "Доброе слово". Фото: pravoslavie79.ru Пресс-тур в рамках медиафорума "Доброе слово". Фото: pravoslavie79.ru Пресс-тур в рамках медиафорума "Доброе слово". Фото: Татьяна Мошкина Пресс-тур в рамках медиафорума "Доброе слово". Фото: pravoslavie79.ru Пресс-тур в рамках медиафорума "Доброе слово". Фото: pravoslavie79.ru 1 / 5

После завершения форума его участники поделились впечатлениями от масштабного события. Так, управляющий Теплоозерским цементным заводом (входит в "Востокцемент"), который выступил партнером медиафорума, Евгений Сысоев отметил, что результаты мероприятия говорят об успешности благотворительного проекта. По его мнению, положительный опыт должен быть растиражирован, что позволит расширить круг партнеров форума, ставшего примером партнерства общественности и бизнеса.

По общему мнению, глобальное мероприятие действительно получилось добрым и прошло на ура. Организованные встречи подарили собравшимся знакомства с интересными людьми и возможность обменяться бесценным опытом взаимодействия Русской Православной Церкви и средств массовой информации.

Напомним, Первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" прошел при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2017-2018". Организаторы мероприятия — сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia", правительство ЕАО, мэрия Биробиджана и Биробиджанская епархия. Партнер мероприятия — холдинг "Востокцемент". Сайт Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" — форумдоброеслово.рф.