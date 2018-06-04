Городской чемпионат по кикбоксингу прошел в Артеме

Победители соревнований. Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов

4 июня, PrimaMedia. Открытый Чемпионат и первенство Артемовского городского округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком памяти Константина Смоленцева завершился 27 мая в Артёме. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Артёма, Владивостока, Уссурийска, села Новопокровка, поселка Заводского, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

"Выражаю благодарность за помощь и поддержку организаторов в проведении ежегодного турнира памяти Константина Смоленцева. Константин был хорошим товарищем, спортсменом, был примером для своих одноклубников" – сказал президент федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин.

На турнире с приветственным словом обратился к участникам чемпион Мира и обладатель Кубка мира по кудо Руслан Келехсаев.

"Константин Смоленцев был моим другом. Он был воспитанным, добрым и отзывчивым человеком, он обладал стойким характером и никогда не отступал перед трудностями, чего желаю и вам!" — сказал Руслан Келехсаев.

По итогу турнира памятными подарками наградили заслуженного тренера России Андрея Подоплелова в номинации "Лучший тренер" и Артема Парыгина за подготовку чемпиона.