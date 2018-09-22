Участники третьего Владивостокского марафона пробегут по Золотому мосту и центру города

22 сентября 2018 года во Владивостоке в третий раз стартует Международный Владивостокский марафон. Фото: ИА PrimaMedia

Стала известна дата забега и маршрут (ОПРОС)

4 июня, PrimaMedia. Стала известна дата масштабного спортивного мероприятия "Владивостокский марафон 2018". Он стартует 22 сентября, маршрут марафона будет построен через достопримечательности краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он пройдет по другим заметным городским местам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт соревнования.

ОПРОС Спортивные мероприятия на центральных городских улицах - это... ОТЛИЧНО, потому что это пропаганда массового спорта

УЖАСНО, потому что перекрывают дороги

НЕЙТРАЛЬНО отношусь, мне не мешает

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22 сентября 2018 года во Владивостоке в третий раз стартует Международный Владивостокский марафон. Международный Владивостокский марафон – это самое масштабное из беговых событий нашего города, Приморского края, Дальневосточного федерального округа. Забег уже хорошо известен за рубежом в странах АТР и привлекает большое количество иностранных участников. В 2017 году участие в забеге приняло около 2 тысячи спортсменов из 18 стран. Марафон для профессионалов и любителей пройдет по живописной трассе по острому Русский, мостам – "Русский" и "Золотой" с финишем на Центральной площади города. Для участников доступны дистанции 5, 21 и 42 км, а так же 1 км – для детей.

Зарегистрироваться на марафон можно здесь.

В связи с проведением международного марафона "Мосты Владивостока" ожидаются масштабные перекрытия дорог. Ограничат движение на двух мостах — "Русский" и "Золотой" — и центральных улицах Владивостока.

Напомним, в мае во Владивостоке прошли два крупных беговых события – это II Всероссийский полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег" и зеленый марафон "Бегущие сердца" организованный Сбербанком в 56 городах России, включая Владивосток. В мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек. Перекрывались центральные улицы и Золотой мост.

Мэрию Владивостока оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение правил безопасности дорожного движения во время спортивного забега, из-за которого были перекрыты центральные улицы и Золотой мост. Получив "квитанцию" и жалобы от горожан, представители администрации и полицейские встретились на совместном совещании, чтобы обсудить проведение крупных спортивных мероприятий в центре города. Мэр Виталий Веркеенко пообещал, что впредь все "забеги" из центра перенесут в другое место, потому что они приносят неудобство большинству жителей города и ограничивают доступ к социально значимым объектам.

Позиция мэрии и ГИБДД неприятно удивила организаторов спортивных мероприятий. По их мнению, в столице Приморья пока нет мест, которые можно было бы назвать альтернативой центру. А на подобные мероприятия во Владивосток приезжают бегуны со всего мира.