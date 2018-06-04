Собранный мусор. Фото: ИА PrimaMedia
ЗОЖ

Участники морского субботника собрали три «Камаза» мусора в Золотом роге и на Второй речке

Экологическая акция проводится четвертый год подряд

4 июня, PrimaMedia. Морской субботник, организованный во Владивостоке 2 июня по инициативе Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, оказался весьма результативным: его участники загрузили собранным мусором три автомашины "Камаз". Экологическая акция проходила на берегу возле станции Вторая речка и в устье реки Объяснения, сообщает ИА PrimaMedia.

Субботник был приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который наступит 5 июня. Во Владивостоке морские субботники уже стали традицией – они проводятся четвертый год подряд, и всегда итогом становится огромное количество собранного на акватории мусора. В акции всегда добровольно участвуют владельцы катеров вместе со своими плавсредствами – с их борта люди сачками вылавливают мусор, плывущий по волнам.

Активное участие в морских субботниках ежегодно принимает "Приморский водоканал" — около 30 сотрудников предприятия очищали от мусора акваторию бухты Золотой Рог и берег станции Вторая речка. С помощью лопат им удалось очистить берег от большого количества автомобильных покрышек. Собранные вручную бытовые отходы погрузили в предоставленную "Примводоканалом" технику и отвезли на "Спецзавод №1" для утилизации.

Заместитель руководителя управления Тихоокеанского морского управления Росприроднадзор Вадим Сонин и первый заместитель главы администрации КонстантинЛобода поблагодарили всех присутствующих за активное участие в субботнике.

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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